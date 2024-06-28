https://sarabic.ae/20240628/خامنئي-سمعة-إيران-في-العالم-مرهونة-بمشاركة-الشعب-في-الانتخابات-صور-وفيديو-1090258951.html

خامنئي: سمعة إيران في العالم مرهونة بمشاركة الشعب في الانتخابات... صور وفيديو

خامنئي: سمعة إيران في العالم مرهونة بمشاركة الشعب في الانتخابات... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أدلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، بصوته في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الجمعة، موصيًا الشعب الإيراني بـ"عدم... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T09:35+0000

2024-06-28T09:35+0000

2024-06-28T09:35+0000

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وخلال التصويت، حثّ خامنئي الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت".وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".وتابع: "نوصي الشعب بأخذ التصويت والمشاركة في هذا الاختبار السياسي المهم على محمل الجد والمشاركة فيه".ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين هم، مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من علي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي.ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن وزير الداخلية أحمد وحيدي، قوله، إن "ما يقارب 60 ألف مركز انتخابي في 90 نقطة في البلاد تستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية".وأعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقی شاهشراغي، للتلفزيون الرسمي أمس الخميس، أن "61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، اليوم الجمعة 28 يونيو/ حزيران الجاري، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.

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