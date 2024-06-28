https://sarabic.ae/20240628/خبير-في-الدراسات-الاستراتيجية-والسياسية-أمريكا-تعتمد-دعاية-كاذبة-لتشويه-صورة-روسيا--1090285491.html

خبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية: أمريكا تعتمد دعاية كاذبة لتشويه صورة روسيا

خبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية: أمريكا تعتمد دعاية كاذبة لتشويه صورة روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، حسام حمزة، بأنّ تصريحات المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن والادعاءات الأمريكية حول روسيا في السيطرة على... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T17:42+0000

2024-06-28T17:42+0000

2024-06-28T17:42+0000

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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّه "لطالما كان الغرب يركز على دعاية كاذبة يحاول من خلالها أن تشويه صورة روسيا وتصويرها على أنّها تريد احتلال العالم بينما العكس هو الصحيح، فبمراجعة تاريخية بسيطة وحتى يومنا هذا، نلاحظ أنّ الولايات المتحدة هي من عززت فكرة الاستعمار على مر العصور وهي من تريد السيطرة على العالم و ترفض التخلي عن نظام القطب الواحد، وتستخدم هذا الخطاب مع بولندا اليوم".ورأى الخبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية أنّ "هناك نقطتين أساسيتين في المناظرة الرئاسية الأمريكية التي جرت، فجر اليوم، بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وبايدن، أوّلهما قيام المرشحين بتقديم رعبون الثقة لإسرائيل، أما الثانية تتعلّق بصورة بايدن الضعيفة التي لفتت أنظار كل العالم".لماذا يقلق الغرب من التقارب الروسي العربي؟كما أكد في ختام حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "أكثر ما يخيف الغرب في الخطاب الروسي اليوم هو أنّه يقدم نموذجا مختلفا عن النموذج الأمريكي، إذ أن الخطاب الروسي بعيد كل البعد عن الأنصياع للأوامر والإملاءات الأمريكية ويدعو إلى بناء نظام متعدد الأقطاب يحمي العالم".

https://sarabic.ae/20240627/إعلام-أمريكا-وإسرائيل-وأوكرانيا-تتفاوض-بشأن-توريد-أنظمة-باتريوت-إلى-كييف-1090243476.html

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