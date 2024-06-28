خبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية: أمريكا تعتمد دعاية كاذبة لتشويه صورة روسيا

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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
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خبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية: أمريكا تعتمد دعاية كاذبة لتشويه صورة روسيا
خبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية: أمريكا تعتمد دعاية كاذبة لتشويه صورة روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، حسام حمزة، بأنّ تصريحات المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن والادعاءات الأمريكية حول روسيا في السيطرة على... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T17:42+0000
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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّه "لطالما كان الغرب يركز على دعاية كاذبة يحاول من خلالها أن تشويه صورة روسيا وتصويرها على أنّها تريد احتلال العالم بينما العكس هو الصحيح، فبمراجعة تاريخية بسيطة وحتى يومنا هذا، نلاحظ أنّ الولايات المتحدة هي من عززت فكرة الاستعمار على مر العصور وهي من تريد السيطرة على العالم و ترفض التخلي عن نظام القطب الواحد، وتستخدم هذا الخطاب مع بولندا اليوم".ورأى الخبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية أنّ "هناك نقطتين أساسيتين في المناظرة الرئاسية الأمريكية التي جرت، فجر اليوم، بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وبايدن، أوّلهما قيام المرشحين بتقديم رعبون الثقة لإسرائيل، أما الثانية تتعلّق بصورة بايدن الضعيفة التي لفتت أنظار كل العالم".لماذا يقلق الغرب من التقارب الروسي العربي؟كما أكد في ختام حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "أكثر ما يخيف الغرب في الخطاب الروسي اليوم هو أنّه يقدم نموذجا مختلفا عن النموذج الأمريكي، إذ أن الخطاب الروسي بعيد كل البعد عن الأنصياع للأوامر والإملاءات الأمريكية ويدعو إلى بناء نظام متعدد الأقطاب يحمي العالم".
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية: أمريكا تعتمد دعاية كاذبة لتشويه صورة روسيا

17:42 GMT 28.06.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أفاد الخبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، حسام حمزة، بأنّ تصريحات المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن والادعاءات الأمريكية حول روسيا في السيطرة على بولندا وبيلاروسيا ليست جديدة.
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّه "لطالما كان الغرب يركز على دعاية كاذبة يحاول من خلالها أن تشويه صورة روسيا وتصويرها على أنّها تريد احتلال العالم بينما العكس هو الصحيح، فبمراجعة تاريخية بسيطة وحتى يومنا هذا، نلاحظ أنّ الولايات المتحدة هي من عززت فكرة الاستعمار على مر العصور وهي من تريد السيطرة على العالم و ترفض التخلي عن نظام القطب الواحد، وتستخدم هذا الخطاب مع بولندا اليوم".

وأشار إلى أنّه "عند قراءة ما يقوله الغرب عن نوايا روسيا، دائمًا ما يكون هذا الخطاب مصبوغا بالمقاربة و الدعاية الأمريكية"، كاشفًا عن "فكرة يجري الحديث عنها اليوم ألا وهي إبقاء الأمنين القوميين الروسي والأوروبي على خلاف كبير، وبالتالي استدعاء صورة الحرب الباردة مما يبثّ الخوف لدى الناخب الأمريكي ويؤدي إلى حشده لصالح هذا المرشح أو ذاك، وبالتالي هو ما يبرّر الاستمرار في دعم نظام كييف".

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ورأى الخبير في الدراسات الاستراتيجية والسياسية أنّ "هناك نقطتين أساسيتين في المناظرة الرئاسية الأمريكية التي جرت، فجر اليوم، بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وبايدن، أوّلهما قيام المرشحين بتقديم رعبون الثقة لإسرائيل، أما الثانية تتعلّق بصورة بايدن الضعيفة التي لفتت أنظار كل العالم".
لماذا يقلق الغرب من التقارب الروسي العربي؟

وشدّد الخبير على أن "بايدن ظهر بصورة الضعيف، غير القادر على مواجهة الأوصاف التي منحه إياها ترامب"، لافتاً إلى أنّ "هاك تيارا داخل الحزب الديمقراطي يطالب بضرورة سحب ترشيح بايدن من الانتخابات الرئاسية وإعطاء الفرصة إلى أيّ مرشح ديمقراطي آخر".

كما أكد في ختام حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "أكثر ما يخيف الغرب في الخطاب الروسي اليوم هو أنّه يقدم نموذجا مختلفا عن النموذج الأمريكي، إذ أن الخطاب الروسي بعيد كل البعد عن الأنصياع للأوامر والإملاءات الأمريكية ويدعو إلى بناء نظام متعدد الأقطاب يحمي العالم".
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