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الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان بغارتين... فيديو
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إعلام: أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا تتفاوض بشأن توريد أنظمة "باتريوت" إلى كييف
إعلام: أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا تتفاوض بشأن توريد أنظمة "باتريوت" إلى كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن وزراء ومسؤولين كبار من أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا يناقشون نقل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T18:32+0000
2024-06-27T18:32+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن مصادر: "تتفاوض الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا لتوريد ما يصل إلى 8 أنظمة دفاع جوي باتريوت إلى كييف".وأشار المنشور إلى أنه "على الرغم من أن نقل الأنظمة الثمانية قيد المناقشة، إلا أنه قد لا يتم إرسالها جميعًا إلى أوكرانيا".ولفت المنشور إلى أن أوكرانيا لديها الآن نظامان فقط من طراز "باتريوت"، أحدهما أرسلته الولايات المتحدة، والثاني بالاشتراك مع ألمانيا وهولندا.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، أعلنت تل أبيب، في أبريل/ نيسان، أنها تريد التوقف عن استخدام ثماني بطاريات باتريوت، التي يزيد عمرها عن 30 عاما، وتخطط لاستبدالها بأنظمة أكثر حداثة.بولندا: نشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بنقل "باتريوت" إلى أوكرانياوفي منتصف يونيو/حزيران، قال فلاديمير زيلينسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة أنظمة دفاع جوي باتريوت "لإغلاق السماء فوق أوكرانيا"، وفي الوقت نفسه، قال، العام الماضي، إنه طلب من إسرائيل تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع صاروخي في بداية الصراع، لكن دون جدوى.خبير بريطاني: "باتريوت" غير قادر على حماية القوات الأوكرانية من الصواريخ الروسية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

إعلام: أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا تتفاوض بشأن توريد أنظمة "باتريوت" إلى كييف

18:32 GMT 27.06.2024
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن وزراء ومسؤولين كبار من أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا يناقشون نقل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن مصادر: "تتفاوض الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا لتوريد ما يصل إلى 8 أنظمة دفاع جوي باتريوت إلى كييف".

وأوضح المنشور أنه يمكن أن يشمل الاتفاق أنظمة باتريوت، التي سيتم إرسالها أولاً من إسرائيل إلى الولايات المتحدة ثم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار المنشور إلى أنه "على الرغم من أن نقل الأنظمة الثمانية قيد المناقشة، إلا أنه قد لا يتم إرسالها جميعًا إلى أوكرانيا".
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ولفت المنشور إلى أن أوكرانيا لديها الآن نظامان فقط من طراز "باتريوت"، أحدهما أرسلته الولايات المتحدة، والثاني بالاشتراك مع ألمانيا وهولندا.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، أعلنت تل أبيب، في أبريل/ نيسان، أنها تريد التوقف عن استخدام ثماني بطاريات باتريوت، التي يزيد عمرها عن 30 عاما، وتخطط لاستبدالها بأنظمة أكثر حداثة.
بولندا: نشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بنقل "باتريوت" إلى أوكرانيا
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات حضرها مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي، جيك سوليفان، ورئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، ووزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا.
وفي منتصف يونيو/حزيران، قال فلاديمير زيلينسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة أنظمة دفاع جوي باتريوت "لإغلاق السماء فوق أوكرانيا"، وفي الوقت نفسه، قال، العام الماضي، إنه طلب من إسرائيل تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع صاروخي في بداية الصراع، لكن دون جدوى.
خبير بريطاني: "باتريوت" غير قادر على حماية القوات الأوكرانية من الصواريخ الروسية
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