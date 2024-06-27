https://sarabic.ae/20240627/إعلام-أمريكا-وإسرائيل-وأوكرانيا-تتفاوض-بشأن-توريد-أنظمة-باتريوت-إلى-كييف-1090243476.html

إعلام: أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا تتفاوض بشأن توريد أنظمة "باتريوت" إلى كييف

إعلام: أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا تتفاوض بشأن توريد أنظمة "باتريوت" إلى كييف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن وزراء ومسؤولين كبار من أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا يناقشون نقل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T18:32+0000

2024-06-27T18:32+0000

2024-06-27T18:32+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن مصادر: "تتفاوض الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا لتوريد ما يصل إلى 8 أنظمة دفاع جوي باتريوت إلى كييف".وأشار المنشور إلى أنه "على الرغم من أن نقل الأنظمة الثمانية قيد المناقشة، إلا أنه قد لا يتم إرسالها جميعًا إلى أوكرانيا".ولفت المنشور إلى أن أوكرانيا لديها الآن نظامان فقط من طراز "باتريوت"، أحدهما أرسلته الولايات المتحدة، والثاني بالاشتراك مع ألمانيا وهولندا.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، أعلنت تل أبيب، في أبريل/ نيسان، أنها تريد التوقف عن استخدام ثماني بطاريات باتريوت، التي يزيد عمرها عن 30 عاما، وتخطط لاستبدالها بأنظمة أكثر حداثة.بولندا: نشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بنقل "باتريوت" إلى أوكرانياوفي منتصف يونيو/حزيران، قال فلاديمير زيلينسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة أنظمة دفاع جوي باتريوت "لإغلاق السماء فوق أوكرانيا"، وفي الوقت نفسه، قال، العام الماضي، إنه طلب من إسرائيل تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع صاروخي في بداية الصراع، لكن دون جدوى.خبير بريطاني: "باتريوت" غير قادر على حماية القوات الأوكرانية من الصواريخ الروسية

https://sarabic.ae/20240625/العثور-على-شظايا-صاروخ-باتريوت-في-موقع-تحطم-إيل-76-الروسية-التي-أسقطتها-القوات-الأوكرانية--1090163337.html

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