https://sarabic.ae/20240628/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يدعون-لإنشاء-نظام-عقوبات-جديد-ضد-روسيا-1090250586.html
زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لإنشاء "نظام عقوبات جديد" ضد روسيا
زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لإنشاء "نظام عقوبات جديد" ضد روسيا
سبوتنيك عربي
دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة للاتحاد في بروكسل، إلى إنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا، بسبب "أعمالها المزعزعة للاستقرار في الخارج"، وفقًا للوثيقة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T04:49+0000
2024-06-28T04:49+0000
2024-06-28T04:49+0000
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وقال البيان الختامي للقمة: "رداً على تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج، يكرر المجلس الأوروبي دعوته للمجلس (الاتحاد الأوروبي) لمواصلة العمل على نظام عقوبات جديد".الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى 14 حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك فإن روسيا تحاول التكيف مع العواقب المترتبة على هذه القيود، ولقد أعربت الولايات المتحدة وأوروبا، مراراً وتكراراً، عن رأي مفاده أن هذه القيود غير فعّالة.
https://sarabic.ae/20240625/خبيرة-واشنطن-لا-تريد-السلام-والرئيس-بوتين-لن-يخضع-للغرب-الجماعي-1090179461.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا
زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لإنشاء "نظام عقوبات جديد" ضد روسيا
دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة للاتحاد في بروكسل، إلى إنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا، بسبب "أعمالها المزعزعة للاستقرار في الخارج"، وفقًا للوثيقة التي أعقبت القمة.
وقال البيان الختامي للقمة: "رداً على تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج، يكرر المجلس الأوروبي دعوته للمجلس (الاتحاد الأوروبي) لمواصلة العمل على نظام عقوبات جديد".
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى 14 حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
ومع ذلك فإن روسيا تحاول التكيف مع العواقب المترتبة على هذه القيود، ولقد أعربت الولايات المتحدة وأوروبا، مراراً وتكراراً، عن رأي مفاده أن هذه القيود غير فعّالة.