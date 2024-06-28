زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لإنشاء "نظام عقوبات جديد" ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240628/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يدعون-لإنشاء-نظام-عقوبات-جديد-ضد-روسيا-1090250586.html
زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لإنشاء "نظام عقوبات جديد" ضد روسيا
زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لإنشاء "نظام عقوبات جديد" ضد روسيا
سبوتنيك عربي
دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة للاتحاد في بروكسل، إلى إنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا، بسبب "أعمالها المزعزعة للاستقرار في الخارج"، وفقًا للوثيقة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T04:49+0000
2024-06-28T04:49+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104380/33/1043803330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_daad637c293768a8265603b7ab3adc3f.jpg
وقال البيان الختامي للقمة: "رداً على تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج، يكرر المجلس الأوروبي دعوته للمجلس (الاتحاد الأوروبي) لمواصلة العمل على نظام عقوبات جديد".الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى 14 حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك فإن روسيا تحاول التكيف مع العواقب المترتبة على هذه القيود، ولقد أعربت الولايات المتحدة وأوروبا، مراراً وتكراراً، عن رأي مفاده أن هذه القيود غير فعّالة.
https://sarabic.ae/20240625/خبيرة-واشنطن-لا-تريد-السلام-والرئيس-بوتين-لن-يخضع-للغرب-الجماعي-1090179461.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104380/33/1043803330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f5dec147d254744f192b54243f0b885.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا

زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لإنشاء "نظام عقوبات جديد" ضد روسيا

04:49 GMT 28.06.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINأعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
تابعنا عبر
دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة للاتحاد في بروكسل، إلى إنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا، بسبب "أعمالها المزعزعة للاستقرار في الخارج"، وفقًا للوثيقة التي أعقبت القمة.
وقال البيان الختامي للقمة: "رداً على تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج، يكرر المجلس الأوروبي دعوته للمجلس (الاتحاد الأوروبي) لمواصلة العمل على نظام عقوبات جديد".
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى 14 حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي
25 يونيو, 19:26 GMT
ومع ذلك فإن روسيا تحاول التكيف مع العواقب المترتبة على هذه القيود، ولقد أعربت الولايات المتحدة وأوروبا، مراراً وتكراراً، عن رأي مفاده أن هذه القيود غير فعّالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استهداف إسرائيلي لطواقم الدفاع المدني في غزة ومقتل 3 من عناصره05:12 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:57 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала