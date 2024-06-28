صندوق النقد الدولي يوصي الولايات المتحدة بعدة إجراءات للسيطرة على ارتفاع الديون

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القوات الروسية تنفذ 17 ضربة ضخمة استهدفت مراكز تجميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
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11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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29 د
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حصاد الأسبوع
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16:03 GMT
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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30 د
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183 د
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الموسيقى بين الحياة والفن
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09:29 GMT
21 د
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09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
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أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20240628/صندوق-النقد-الدولي-يوصي-الولايات-المتحدة-بعدة-إجراءات-للسيطرة-على-ارتفاع-الديون-1090261668.html
صندوق النقد الدولي يوصي الولايات المتحدة بعدة إجراءات للسيطرة على ارتفاع الديون
صندوق النقد الدولي يوصي الولايات المتحدة بعدة إجراءات للسيطرة على ارتفاع الديون
سبوتنيك عربي
أوصى صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ عدة إجراءات من شأنها المساعدة في السيطرة على ارتفاع معدلات الديون. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T11:22+0000
2024-06-28T11:22+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن الصندوق أوصى برفع معدلات ضريبة الدخل في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستوى الحالي حتى نهاية عام 2024 على الأقل، مشيدًا في الوقت ذاته بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي باتجاه السيطرة على التضخم.وأفاد صندوق النقد بأنه يجب على الحكومة الأمريكية البحث عن سبل لتعزيز وضعها المالي في الأمد المتوسط من خلال خفض الإنفاق وجمع مزيد من الإيرادات.من جانبها، توقعت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان، كما توقع صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة في 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.وأوضحت غورغييفا أن مسؤولية الصندوق هي تقديم تقييم صادق لجميع الأعضاء، مع احترام استقلالهم السياسي وسيادتهم الوطنية لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر في شعوبهم.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر البنك الدولي أن صادرات السلع الصينية والأنشطة الاقتصادية الأخرى كانت أقوى من المتوقع، وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن التجارة الخارجية للسلع في البلاد نمت بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: "سواء كانت الصين الدولة الصناعية الكبرى، في العالم التي توفر سلعا بأسعار معقولة لأسواق مختلف البلدان، أو الدولة المستهلكة الرئيسية في العالم التي تخلق الطلب على منتجات مختلف البلدان، فقد لعبت بكين دورا إيجابيا وملموسا".وتابع: "باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد ظلت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي كبيرة لفترة طويلة، فضلا عن أن النمو المستدام والمستقر للاقتصاد الصيني، يمثل دفعة هائلة لتعافي الاقتصاد العالمي".وأشار لين إلى أن الدراسات السابقة التي أجراها صندوق النقد الدولي أظهرت أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ستؤدي في المتوسط، إلى زيادة مستوى الإنتاج في الاقتصادات الأخرى بنسبة 0.3% على المدى المتوسط.
https://sarabic.ae/20240520/خبير-لـسبوتنيك-هذا-ما-ينتظر-الاقتصاد-العراقي-بعد-تسديد-ديون-صندوق-النقد-الدولي-1089027332.html
https://sarabic.ae/20240508/صندوق-النقد-الدولي-الاعتماد-العالمي-على-الدولار-يتراجع-تدريجيا-1088637631.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

صندوق النقد الدولي يوصي الولايات المتحدة بعدة إجراءات للسيطرة على ارتفاع الديون

11:22 GMT 28.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiberمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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أوصى صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ عدة إجراءات من شأنها المساعدة في السيطرة على ارتفاع معدلات الديون.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن الصندوق أوصى برفع معدلات ضريبة الدخل في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستوى الحالي حتى نهاية عام 2024 على الأقل، مشيدًا في الوقت ذاته بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي باتجاه السيطرة على التضخم.
وأفاد صندوق النقد بأنه يجب على الحكومة الأمريكية البحث عن سبل لتعزيز وضعها المالي في الأمد المتوسط من خلال خفض الإنفاق وجمع مزيد من الإيرادات.
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
خبير لـ"سبوتنيك": هذا ما ينتظر الاقتصاد العراقي بعد تسديد ديون صندوق النقد الدولي
20 مايو, 12:15 GMT
من جانبها، توقعت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان، كما توقع صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة في 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.
وأوضحت غورغييفا أن مسؤولية الصندوق هي تقديم تقييم صادق لجميع الأعضاء، مع احترام استقلالهم السياسي وسيادتهم الوطنية لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر في شعوبهم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر البنك الدولي أن صادرات السلع الصينية والأنشطة الاقتصادية الأخرى كانت أقوى من المتوقع، وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن التجارة الخارجية للسلع في البلاد نمت بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
صندوق النقد الدولي: الاعتماد العالمي على الدولار يتراجع تدريجيا
8 مايو, 11:02 GMT
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: "سواء كانت الصين الدولة الصناعية الكبرى، في العالم التي توفر سلعا بأسعار معقولة لأسواق مختلف البلدان، أو الدولة المستهلكة الرئيسية في العالم التي تخلق الطلب على منتجات مختلف البلدان، فقد لعبت بكين دورا إيجابيا وملموسا".
وتابع: "باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد ظلت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي كبيرة لفترة طويلة، فضلا عن أن النمو المستدام والمستقر للاقتصاد الصيني، يمثل دفعة هائلة لتعافي الاقتصاد العالمي".
وأشار لين إلى أن الدراسات السابقة التي أجراها صندوق النقد الدولي أظهرت أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ستؤدي في المتوسط، إلى زيادة مستوى الإنتاج في الاقتصادات الأخرى بنسبة 0.3% على المدى المتوسط.
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