فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا بالطيران المسير

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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150 د
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183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
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27 د
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240628/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-سفينة-نفطية-كانت-في-طريقها-إلى-ميناء-حيفا-بالطيران-المسير-1090291544.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسيّر. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T22:35+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، "في بيان لها عبر تطبيق "تليغرام": "نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق بالاشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينة (والر) النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ كانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيّرة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240628/العدل-الدولية-إسبانيا-تطلب-الانضمام-لدعوى-جنوب-أفريقيا-لاتهام-إسرائيل-بارتكاب-إبادة-جماعية-في-غزة-1090289393.html
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طوفان الأقصى, العراق, فصائل مسلحة, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, ميناء, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, العراق, فصائل مسلحة, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, ميناء, أخبار إسرائيل اليوم

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا بالطيران المسير

22:35 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 23:24 GMT 28.06.2024)
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسيّر.
بغداد – سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، "في بيان لها عبر تطبيق "تليغرام": "نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق بالاشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينة (والر) النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ كانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيّرة".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
"العدل الدولية": إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
18:59 GMT
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية00:16 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
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