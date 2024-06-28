https://sarabic.ae/20240628/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-سفينة-نفطية-كانت-في-طريقها-إلى-ميناء-حيفا-بالطيران-المسير-1090291544.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسيّر. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T22:35+0000
2024-06-28T22:35+0000
2024-06-28T23:24+0000
طوفان الأقصى
العراق
فصائل مسلحة
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
ميناء
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_0:4:1406:795_1920x0_80_0_0_20a792035696312adbc49d750f54d2b4.jpg
بغداد – سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، "في بيان لها عبر تطبيق "تليغرام": "نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق بالاشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينة (والر) النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ كانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيّرة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240628/العدل-الدولية-إسبانيا-تطلب-الانضمام-لدعوى-جنوب-أفريقيا-لاتهام-إسرائيل-بارتكاب-إبادة-جماعية-في-غزة-1090289393.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العراق, فصائل مسلحة, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, ميناء, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, العراق, فصائل مسلحة, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, ميناء, أخبار إسرائيل اليوم
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا بالطيران المسير
22:35 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 23:24 GMT 28.06.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسيّر.
بغداد – سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، "في بيان لها عبر تطبيق "تليغرام": "نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق بالاشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينة (والر) النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ كانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيّرة".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ
".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.