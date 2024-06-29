https://sarabic.ae/20240629/إعلام-غربي-يتحدث-عن-الوضع-اليائس-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-1090318400.html
كييف تواجه أزمة تجنيد.. ارتفاع عدد الفارين واستياء متزايد من الصراع
كييف تواجه أزمة تجنيد.. ارتفاع عدد الفارين واستياء متزايد من الصراع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن عدد المجندين الذين لا يريدون القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، التي تفتقر بشدة إلى الجنود، يشهد تزايدا مضطردا. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T18:10+0000
2024-06-29T18:10+0000
2024-06-29T18:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن أحد المجندين المحتملين: "أريد أن أغادر هذا البلد (أوكرانيا)، لم يعد عقلي يتحمل البقاء هنا، لن أصمد طويلاً في الجبهة. أريد أن أبني أسرة وأرى العالم، لكنني لست مستعداً للموت".وكتبت "الغارديان": "بذلت السلطات الأوكرانية جهودًا لمنع الأشخاص الذين يسعون إلى مغادرة البلاد أو تجنب الخدمة العسكرية، كما يتضح من إقالة زيلينسكي للمفوضين العسكريين الإقليميين، وجاءت هذه الإقالة في أعقاب تقارير تفيد بأن الضباط قبلوا رشاوى لإعفاء الرجال من التجنيد الإجباري".ومع ذلك، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الشكوى من نقص الأفراد، وعلى هذه الخلفية، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون تعبئة المجرمين الذين يقضون عقوباتهم في السجن (ضمن صفوف القوات).
https://sarabic.ae/20240629/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-صواريخ-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1090316733.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
كييف تواجه أزمة تجنيد.. ارتفاع عدد الفارين واستياء متزايد من الصراع
18:10 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 18:28 GMT 29.06.2024)
أفادت وسائل إعلام غربية بأن عدد المجندين الذين لا يريدون القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، التي تفتقر بشدة إلى الجنود، يشهد تزايدا مضطردا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن أحد المجندين المحتملين: "أريد أن أغادر هذا البلد (أوكرانيا)، لم يعد عقلي يتحمل البقاء هنا، لن أصمد طويلاً في الجبهة. أريد أن أبني أسرة وأرى العالم، لكنني لست مستعداً للموت".
وأوضحت تلك الوسائل أنه حتى قبل تكثيف التعبئة، فر أكثر من 20 ألف أوكراني من البلاد، على الرغم من محاولات كييف وقف هذه العملية.
وكتبت "الغارديان": "بذلت السلطات الأوكرانية جهودًا لمنع الأشخاص الذين يسعون إلى مغادرة البلاد أو تجنب الخدمة العسكرية، كما يتضح من إقالة زيلينسكي للمفوضين العسكريين الإقليميين، وجاءت هذه الإقالة في أعقاب تقارير تفيد بأن الضباط قبلوا رشاوى لإعفاء الرجال من التجنيد الإجباري".
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
ومع ذلك، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الشكوى من نقص الأفراد، وعلى هذه الخلفية، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون تعبئة المجرمين الذين يقضون عقوباتهم في السجن (ضمن صفوف القوات).