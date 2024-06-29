https://sarabic.ae/20240629/الأونروا-سكان-غزة-يعيشون-حياة-بائسة-للغاية-ويحتاجون-كل-شيء-1090324116.html
الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة بائسة للغاية ويحتاجون كل شيء
الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة بائسة للغاية ويحتاجون كل شيء
سبوتنيك عربي
قالت مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لويز ووتردج، إن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T21:54+0000
2024-06-29T21:54+0000
2024-06-29T21:54+0000
غزة
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وأضافت ووتردج في مقطع مصور حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، عبر حساب "الأونروا" على إكس، "عندما تصل كمية قليلة جدا من المساعدات، سيكون هناك بالطبع اندفاع كبير من السكان للحصول عليها.وتابعت أن "مئات الفلسطينيين بغزة ينتظرون وصول المساعدات"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واعتبرت المسؤولة الأممية، أن "سكان غزة يعيشون حياة وأوقاتا بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء".وأردفت أن "الحل الوحيد تقديم المزيد من المساعدات لأهالي غزة".
https://sarabic.ae/20240629/لابيد-نتحدث-مع-الجميع-وسنسقط-الحكومة-الإسرائيلية-1090318204.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأونروا, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأونروا, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة بائسة للغاية ويحتاجون كل شيء
قالت مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لويز ووتردج، إن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء.
وأضافت ووتردج في مقطع مصور حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، عبر حساب "الأونروا" على إكس، "عندما تصل كمية قليلة جدا من المساعدات، سيكون هناك بالطبع اندفاع كبير من السكان للحصول عليها
.
وتابعت أن "مئات الفلسطينيين بغزة ينتظرون وصول المساعدات"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت المسؤولة الأممية، أن "سكان غزة يعيشون حياة وأوقاتا بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء".
وأردفت أن "الحل الوحيد تقديم المزيد من المساعدات لأهالي غزة".