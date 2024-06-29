https://sarabic.ae/20240629/بعد-54-عاما-على-تأسيسه-دور-سلاح-الدفاع-الجوي-المصري-في-الانتصار-على-إسرائيل-1090317733.html

بعد 54 عاما على تأسيسه.. دور سلاح الدفاع الجوي المصري في الانتصار على إسرائيل

بعد 54 عاما على تأسيسه.. دور سلاح الدفاع الجوي المصري في الانتصار على إسرائيل

سبوتنيك عربي

تحتفل القوات المسلحة المصرية بالعيد الـ54 لسلاح الدفاع الجوي، الذي تأسس في الـ30 من يونيو/ حزيران عام 1970 عندما أتمت مصر بناء "حائط الصواريخ"، الذي تحول إلى... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T18:27+0000

2024-06-29T18:27+0000

2024-06-29T18:27+0000

رصد عسكري

مصر

أخبار مصر الآن

الجيش المصري

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083822992_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_a4c407a9eb326a0c68a2d3c4de7f11c0.jpg

ومنذ ذلك الحين تواصل مصر تطوير أسلحة وأنظمة الدفاع الجوي حتى أصبح من أقوى أسلحة الدفاع الجوي في العالم وأكثرها تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمحاولة العدو إيجاد ثغرات لاختراقه، أيا كانت قدراته الهجومية.ورغم أن نواة سلاح الدفاع الجوي المصري اعتمدت على الأسلحة السوفيتية عندما تم تأسيس "حائط الصواريخ"، فإن سلاح الدفاع الجوي المصري حاليا يمتلك أسلحة غربية وروسية وصينية ويطور أنواعا مختلفة من الأسلحة محليا.وخلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، إن قواته "تواصل الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان وإخلاص واضعين أمام أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات"، حسب "بوابة الأهرام" المصرية.أضخم درع صاروخي في العالمفي حرب الـ6 من أكتوبر 1973، استطاع الجيش المصري تحييد القوة الجوية الإسرائيلية، بكم هائل من صواريخ "سام" الروسية، التي حشدها على الضفة الغربية لقناة السويس قبل اندلاع الحرب، حيث كانت من أحدث منظومات الصواريخ المضادة للطائرات (أرض - جو)، في ذلك الحين.وتصدى الجيش المصري للطائرات الحربية الإسرائيلية ومنعها من تنفيذ هجمات ضد القوات البرية المصرية، أثناء عبورها لقناة السويس في الأيام الأولى الحرب، حسبما ذكر موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي ذكر أن إجمالي صواريخ "سام"، التي أطلقها الجيشان المصري والسوري، خلال ثلاثة أيام من حرب أكتوبر تجاوز الألف صاروخ.وبحسب الموقع، فإن حشد صواريخ "سام" المضادة للطائرات في مصر وسوريا خلال تلك الحرب كان غير مسبوق، مشيرا إلى أنه في 10 أكتوبر، وصلت أول دفعة من الإمدادات السوفيتية، التي شملت ذخائر بطاريات صواريخ "سام"، وقطع غيار خاصة بها، وفي 14 أكتوبر، حرك الجيش المصري نحو 7 بطاريات صواريخ "سام - 6"، و8 بطاريات صواريخ "أرض جو" أخرى، عبر قناة السويس، لتوفير غطاء جوي لمسافة أكبر داخل سيناء، لحماية القوات البرية المهاجمة، أثناء تطوير الهجوم.أهمية سلاح الدفاع الجوي في الحروبتحتاج أي قوات برية إلى غطاء جوي من منظومات الصواريخ المحمولة والثابتة، المضادة للطائرات، حتى لا يتم استهدافها بسهولة من الجو بواسطة الطائرات الحربية المعادية، في أثناء تقدمها في ساحات المعارك.وأشاد قائد قوات الدفاع الجوي المصري بما تملكه قواته "من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة، وما يتمتع به رجال الدفاع الجوي جيلا بعد جيل من كفاءة في التدريب والقدرة على تطوير أساليب الاستخدام للأسلحة والمعدات".

https://sarabic.ae/20191104/سهم-الصداقة-1-وحدات-الدفاع-الجوي-المصرية-الروسية-تحمي-تشكيلات-مدرعة-أثناء-تقدمها-1043325039.html

https://sarabic.ae/20220102/معلومات-عن-صواريخ-سام---7-بعد-أنباء-استخدامها-ضد-الطيران-الإسرائيلي-في-غزة-1054848467.html

https://sarabic.ae/20240629/قائد-الدفاع-الجوي-المصري-رجالنا-يواصلون-الليل-بالنهار-للدفاع-عن-سماء-الوطن-بكل-تفان-1090304198.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سلاح روسيا