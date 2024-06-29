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بعد 54 عاما على تأسيسه.. دور سلاح الدفاع الجوي المصري في الانتصار على إسرائيل
بعد 54 عاما على تأسيسه.. دور سلاح الدفاع الجوي المصري في الانتصار على إسرائيل
سبوتنيك عربي
تحتفل القوات المسلحة المصرية بالعيد الـ54 لسلاح الدفاع الجوي، الذي تأسس في الـ30 من يونيو/ حزيران عام 1970 عندما أتمت مصر بناء "حائط الصواريخ"، الذي تحول إلى... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T18:27+0000
2024-06-29T18:27+0000
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ومنذ ذلك الحين تواصل مصر تطوير أسلحة وأنظمة الدفاع الجوي حتى أصبح من أقوى أسلحة الدفاع الجوي في العالم وأكثرها تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمحاولة العدو إيجاد ثغرات لاختراقه، أيا كانت قدراته الهجومية.ورغم أن نواة سلاح الدفاع الجوي المصري اعتمدت على الأسلحة السوفيتية عندما تم تأسيس "حائط الصواريخ"، فإن سلاح الدفاع الجوي المصري حاليا يمتلك أسلحة غربية وروسية وصينية ويطور أنواعا مختلفة من الأسلحة محليا.وخلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، إن قواته "تواصل الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان وإخلاص واضعين أمام أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات"، حسب "بوابة الأهرام" المصرية.أضخم درع صاروخي في العالمفي حرب الـ6 من أكتوبر 1973، استطاع الجيش المصري تحييد القوة الجوية الإسرائيلية، بكم هائل من صواريخ "سام" الروسية، التي حشدها على الضفة الغربية لقناة السويس قبل اندلاع الحرب، حيث كانت من أحدث منظومات الصواريخ المضادة للطائرات (أرض - جو)، في ذلك الحين.وتصدى الجيش المصري للطائرات الحربية الإسرائيلية ومنعها من تنفيذ هجمات ضد القوات البرية المصرية، أثناء عبورها لقناة السويس في الأيام الأولى الحرب، حسبما ذكر موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي ذكر أن إجمالي صواريخ "سام"، التي أطلقها الجيشان المصري والسوري، خلال ثلاثة أيام من حرب أكتوبر تجاوز الألف صاروخ.وبحسب الموقع، فإن حشد صواريخ "سام" المضادة للطائرات في مصر وسوريا خلال تلك الحرب كان غير مسبوق، مشيرا إلى أنه في 10 أكتوبر، وصلت أول دفعة من الإمدادات السوفيتية، التي شملت ذخائر بطاريات صواريخ "سام"، وقطع غيار خاصة بها، وفي 14 أكتوبر، حرك الجيش المصري نحو 7 بطاريات صواريخ "سام - 6"، و8 بطاريات صواريخ "أرض جو" أخرى، عبر قناة السويس، لتوفير غطاء جوي لمسافة أكبر داخل سيناء، لحماية القوات البرية المهاجمة، أثناء تطوير الهجوم.أهمية سلاح الدفاع الجوي في الحروبتحتاج أي قوات برية إلى غطاء جوي من منظومات الصواريخ المحمولة والثابتة، المضادة للطائرات، حتى لا يتم استهدافها بسهولة من الجو بواسطة الطائرات الحربية المعادية، في أثناء تقدمها في ساحات المعارك.وأشاد قائد قوات الدفاع الجوي المصري بما تملكه قواته "من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة، وما يتمتع به رجال الدفاع الجوي جيلا بعد جيل من كفاءة في التدريب والقدرة على تطوير أساليب الاستخدام للأسلحة والمعدات".
https://sarabic.ae/20191104/سهم-الصداقة-1-وحدات-الدفاع-الجوي-المصرية-الروسية-تحمي-تشكيلات-مدرعة-أثناء-تقدمها-1043325039.html
https://sarabic.ae/20220102/معلومات-عن-صواريخ-سام---7-بعد-أنباء-استخدامها-ضد-الطيران-الإسرائيلي-في-غزة-1054848467.html
https://sarabic.ae/20240629/قائد-الدفاع-الجوي-المصري-رجالنا-يواصلون-الليل-بالنهار-للدفاع-عن-سماء-الوطن-بكل-تفان-1090304198.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سلاح روسيا
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سلاح روسيا

بعد 54 عاما على تأسيسه.. دور سلاح الدفاع الجوي المصري في الانتصار على إسرائيل

18:27 GMT 29.06.2024
© Sputnik . Alaa El-Moteryرادار الكشف المتري المصري "إمبر - 16 إيه"
رادار الكشف المتري المصري إمبر - 16 إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبر
تحتفل القوات المسلحة المصرية بالعيد الـ54 لسلاح الدفاع الجوي، الذي تأسس في الـ30 من يونيو/ حزيران عام 1970 عندما أتمت مصر بناء "حائط الصواريخ"، الذي تحول إلى مصيدة للطائرات الإسرائيلية في حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
ومنذ ذلك الحين تواصل مصر تطوير أسلحة وأنظمة الدفاع الجوي حتى أصبح من أقوى أسلحة الدفاع الجوي في العالم وأكثرها تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمحاولة العدو إيجاد ثغرات لاختراقه، أيا كانت قدراته الهجومية.
مناورات سهم الصداقة 1 المصرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2019
"سهم الصداقة 1"... وحدات الدفاع الجوي المصرية الروسية تحمي تشكيلات مدرعة أثناء تقدمها
4 نوفمبر 2019, 14:45 GMT
ورغم أن نواة سلاح الدفاع الجوي المصري اعتمدت على الأسلحة السوفيتية عندما تم تأسيس "حائط الصواريخ"، فإن سلاح الدفاع الجوي المصري حاليا يمتلك أسلحة غربية وروسية وصينية ويطور أنواعا مختلفة من الأسلحة محليا.
وخلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، إن قواته "تواصل الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان وإخلاص واضعين أمام أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات"، حسب "بوابة الأهرام" المصرية.

أضخم درع صاروخي في العالم

في حرب الـ6 من أكتوبر 1973، استطاع الجيش المصري تحييد القوة الجوية الإسرائيلية، بكم هائل من صواريخ "سام" الروسية، التي حشدها على الضفة الغربية لقناة السويس قبل اندلاع الحرب، حيث كانت من أحدث منظومات الصواريخ المضادة للطائرات (أرض - جو)، في ذلك الحين.
جنود يتدربون على استخدام صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف سام - 7 في نيكاراجوا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة
2 يناير 2022, 10:48 GMT
وتصدى الجيش المصري للطائرات الحربية الإسرائيلية ومنعها من تنفيذ هجمات ضد القوات البرية المصرية، أثناء عبورها لقناة السويس في الأيام الأولى الحرب، حسبما ذكر موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي ذكر أن إجمالي صواريخ "سام"، التي أطلقها الجيشان المصري والسوري، خلال ثلاثة أيام من حرب أكتوبر تجاوز الألف صاروخ.
وبحسب الموقع، فإن حشد صواريخ "سام" المضادة للطائرات في مصر وسوريا خلال تلك الحرب كان غير مسبوق، مشيرا إلى أنه في 10 أكتوبر، وصلت أول دفعة من الإمدادات السوفيتية، التي شملت ذخائر بطاريات صواريخ "سام"، وقطع غيار خاصة بها، وفي 14 أكتوبر، حرك الجيش المصري نحو 7 بطاريات صواريخ "سام - 6"، و8 بطاريات صواريخ "أرض جو" أخرى، عبر قناة السويس، لتوفير غطاء جوي لمسافة أكبر داخل سيناء، لحماية القوات البرية المهاجمة، أثناء تطوير الهجوم.
القوات المسلحة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
قائد الدفاع الجوي المصري: رجالنا يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان
12:26 GMT

أهمية سلاح الدفاع الجوي في الحروب

تحتاج أي قوات برية إلى غطاء جوي من منظومات الصواريخ المحمولة والثابتة، المضادة للطائرات، حتى لا يتم استهدافها بسهولة من الجو بواسطة الطائرات الحربية المعادية، في أثناء تقدمها في ساحات المعارك.
وأشاد قائد قوات الدفاع الجوي المصري بما تملكه قواته "من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة، وما يتمتع به رجال الدفاع الجوي جيلا بعد جيل من كفاءة في التدريب والقدرة على تطوير أساليب الاستخدام للأسلحة والمعدات".
© Sputnikمعلومات عن صواريخ "سام - 7" السوفيتية
معلومات عن صواريخ سام - 7 السوفيتية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
معلومات عن صواريخ "سام - 7" السوفيتية
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