https://sarabic.ae/20240629/تقارير-آلاف-المستوطنين-الإسرائيليين-يسعون-للحصول-على-تأشيرات-كندية-للهروب-من-حرب-غزة-1090322787.html

تقارير: آلاف المستوطنين الإسرائيليين يسعون للحصول على تأشيرات كندية للهروب من حرب غزة

تقارير: آلاف المستوطنين الإسرائيليين يسعون للحصول على تأشيرات كندية للهروب من حرب غزة

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية، أن آلاف المستوطنين الإسرائيليين يسعون للحصول على تأشيرات كندية، للهروب من البلاد، بسبب الحرب المستمرة. 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T20:31+0000

2024-06-29T20:31+0000

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ويسعى آلاف الإسرائيليين لاستخدام ما يسمى بـ"التأشيرة الإنسانية"، التي تمنحها كندا للإسرائيليين، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.وأضاف الموقع، أن التقارير تظهر أن مجموعة كبيرة من الإسرائيليين قدموا طلباتهم إلى كندا والحكومة الإسرائيلية.وبحسب التقديرات، فإن هناك نحو 400 ألف يهودي يعيشون في كندا، وبحسب إحصاء عام 2021، فقد عاش في البلاد نحو 35 ألف إسرائيلي، وتمركز معظمهم في تورونتو.ووفقا للتقديرات أيضا بحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه يضاف إلى عدد السكان نحو 2000 - 3000 إسرائيلي سنويا، ولكن من المحتمل أن يكون عددهم قد زاد بشكل ملحوظ، منذ بداية حرب غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ267 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى37,834 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,858 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20240627/بن-غفير-ردا-على-كندا-إسرائيل-ذات-سيادة-ولن-تقبل-إملاءات-من-أي-دولة-1090241803.html

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