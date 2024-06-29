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09:29 GMT
21 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
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23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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https://sarabic.ae/20240629/تقارير-آلاف-المستوطنين-الإسرائيليين-يسعون-للحصول-على-تأشيرات-كندية-للهروب-من-حرب-غزة-1090322787.html
تقارير: آلاف المستوطنين الإسرائيليين يسعون للحصول على تأشيرات كندية للهروب من حرب غزة
تقارير: آلاف المستوطنين الإسرائيليين يسعون للحصول على تأشيرات كندية للهروب من حرب غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، أن آلاف المستوطنين الإسرائيليين يسعون للحصول على تأشيرات كندية، للهروب من البلاد، بسبب الحرب المستمرة. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T20:31+0000
2024-06-29T20:31+0000
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ويسعى آلاف الإسرائيليين لاستخدام ما يسمى بـ"التأشيرة الإنسانية"، التي تمنحها كندا للإسرائيليين، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.وأضاف الموقع، أن التقارير تظهر أن مجموعة كبيرة من الإسرائيليين قدموا طلباتهم إلى كندا والحكومة الإسرائيلية.وبحسب التقديرات، فإن هناك نحو 400 ألف يهودي يعيشون في كندا، وبحسب إحصاء عام 2021، فقد عاش في البلاد نحو 35 ألف إسرائيلي، وتمركز معظمهم في تورونتو.ووفقا للتقديرات أيضا بحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه يضاف إلى عدد السكان نحو 2000 - 3000 إسرائيلي سنويا، ولكن من المحتمل أن يكون عددهم قد زاد بشكل ملحوظ، منذ بداية حرب غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ267 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى37,834 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,858 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20240627/بن-غفير-ردا-على-كندا-إسرائيل-ذات-سيادة-ولن-تقبل-إملاءات-من-أي-دولة-1090241803.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار كندا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار كندا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى

تقارير: آلاف المستوطنين الإسرائيليين يسعون للحصول على تأشيرات كندية للهروب من حرب غزة

20:31 GMT 29.06.2024
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كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
كندا
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تابعنا عبر
أفادت تقارير إسرائيلية، أن آلاف المستوطنين الإسرائيليين يسعون للحصول على تأشيرات كندية، للهروب من البلاد، بسبب الحرب المستمرة.
ويسعى آلاف الإسرائيليين لاستخدام ما يسمى بـ"التأشيرة الإنسانية"، التي تمنحها كندا للإسرائيليين، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.
وأضاف الموقع، أن التقارير تظهر أن مجموعة كبيرة من الإسرائيليين قدموا طلباتهم إلى كندا والحكومة الإسرائيلية.
وبحسب التقديرات، فإن هناك نحو 400 ألف يهودي يعيشون في كندا، وبحسب إحصاء عام 2021، فقد عاش في البلاد نحو 35 ألف إسرائيلي، وتمركز معظمهم في تورونتو.
ووفقا للتقديرات أيضا بحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه يضاف إلى عدد السكان نحو 2000 - 3000 إسرائيلي سنويا، ولكن من المحتمل أن يكون عددهم قد زاد بشكل ملحوظ، منذ بداية حرب غزة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
بن غفير ردا على كندا: إسرائيل ذات سيادة ولن تقبل إملاءات من أي دولة
27 يونيو, 17:35 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ267 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى37,834 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,858 آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
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