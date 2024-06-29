https://sarabic.ae/20240629/قاليباف-يعلن-دعمه-للمرشح-سعيد-جليلي-في-الدورة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1090300151.html
قاليباف يعلن دعمه للمرشح سعيد جليلي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
قاليباف يعلن دعمه للمرشح سعيد جليلي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن المرشح الرئاسي السابق في إيران، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، دعمه للمرشح سعيد جليلي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T10:52+0000
2024-06-29T10:52+0000
2024-06-29T10:52+0000
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وقال قاليباف، في بيان له: "فلنحاول جميعا أن نجعل الدكتور جليلي، رئيسا للحكومة المقبلة"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبلة، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".وقالت الداخلية الإيرانية، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".وخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240629/لجنة-الانتخابات-الإيرانية-تعلن-عن-جولة-إعادة-بين-مسعود-بزشكيان-وسعيد-جليلي-الجمعة-القادمة-1090296967.html
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قاليباف يعلن دعمه للمرشح سعيد جليلي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
أعلن المرشح الرئاسي السابق في إيران، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، دعمه للمرشح سعيد جليلي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال قاليباف، في بيان له: "فلنحاول جميعا أن نجعل الدكتور جليلي، رئيسا للحكومة المقبلة"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية
بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبلة، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".
وقالت الداخلية الإيرانية، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".
وخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".
وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي
، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.