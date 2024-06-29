https://sarabic.ae/20240629/متحدث-وزارة-العدل-العراقية-يعلق-على-أنباء-انتحار-امرأة-شهيرة-داخل-أحد-سجون-بغداد-1090295629.html
متحدث وزارة العدل العراقية يعلق على أنباء انتحار "امرأة شهيرة" داخل أحد سجون بغداد
متحدث وزارة العدل العراقية يعلق على أنباء انتحار "امرأة شهيرة" داخل أحد سجون بغداد
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أمس الجمعة، حقيقة انتحار الشخصية الشهيرة على منصة "تيك توك" والمعروفة بـ"أم اللول" داخل أحد سجون العاصمة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T07:32+0000
2024-06-29T07:32+0000
2024-06-29T07:39+0000
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ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن لعيبي، نفيه لما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر انتحار المدعوة هديل عبد الرشيد، الملقبة بـ"أم اللول" في السجن، الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، كما نفى المتحدث خبر هروبها من السجن.وشدد المتحدث على أن المرأة المذكورة "موجودة داخل أحد سجون النساء وتتمتع بصحة جيدة وما تم نشره هو عبارة عن أخبار مغرضة لا صحة لها".يأتي نفي المسؤول العراقي في أعقاب تداول مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده العثور على جثة "أم اللول" في السجن، بعد قيامها بشنق نفسها.يذكر أن محكمة عراقية، كانت قد قضت في مايو/ أيار الماضي، بالسجن المؤبد بحق هديل عبد رشيد، عقب إدانتها بتهمة الإتجار بالمخدرات. وحينها أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، من بين أفرادها "أم اللول".وجذبت شائعات انتحار هديل عبد الرشيد، اهتمام الرأي العام العراقي، حيث أعادت للأذهان حادثة مقتل مستخدمة منصة "تيك توك" عراقية مشهورة بالرصاص، وسط بغداد، كما سلطت الضوء على عمليات الاغتيال، التي طالت في الآونة الأخيرة، مؤثرين وناشطين وشخصيات مشهورة في بلد مزّقته عقود من النزاعات ولا يزال يعاني من انتشار السلاح.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, منوعات, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, منوعات, الأخبار
متحدث وزارة العدل العراقية يعلق على أنباء انتحار "امرأة شهيرة" داخل أحد سجون بغداد
07:32 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 29.06.2024)
كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أمس الجمعة، حقيقة انتحار الشخصية الشهيرة على منصة "تيك توك" والمعروفة بـ"أم اللول" داخل أحد سجون العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة
"بغداد اليوم" عن لعيبي، نفيه لما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر انتحار المدعوة هديل عبد الرشيد، الملقبة بـ"أم اللول" في السجن، الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، كما نفى المتحدث خبر هروبها من السجن.
وشدد المتحدث على أن المرأة المذكورة "موجودة داخل أحد سجون النساء وتتمتع بصحة جيدة وما تم نشره هو عبارة عن أخبار مغرضة لا صحة لها".
يأتي نفي المسؤول العراقي في أعقاب تداول مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده العثور على جثة "أم اللول" في السجن، بعد قيامها بشنق نفسها.
يذكر أن محكمة عراقية، كانت قد قضت في مايو/ أيار الماضي، بالسجن المؤبد بحق هديل عبد رشيد، عقب إدانتها بتهمة الإتجار بالمخدرات. وحينها أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، من بين أفرادها "أم اللول".
وجذبت شائعات انتحار هديل عبد الرشيد، اهتمام الرأي العام العراقي، حيث أعادت للأذهان حادثة مقتل مستخدمة منصة "تيك توك" عراقية مشهورة بالرصاص، وسط بغداد، كما سلطت الضوء على عمليات الاغتيال، التي طالت في الآونة الأخيرة، مؤثرين وناشطين وشخصيات مشهورة في بلد مزّقته عقود من النزاعات ولا يزال يعاني من انتشار السلاح.