متحدث وزارة العدل العراقية يعلق على أنباء انتحار "امرأة شهيرة" داخل أحد سجون بغداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
10:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240629/متحدث-وزارة-العدل-العراقية-يعلق-على-أنباء-انتحار-امرأة-شهيرة-داخل-أحد-سجون-بغداد-1090295629.html
متحدث وزارة العدل العراقية يعلق على أنباء انتحار "امرأة شهيرة" داخل أحد سجون بغداد
متحدث وزارة العدل العراقية يعلق على أنباء انتحار "امرأة شهيرة" داخل أحد سجون بغداد
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أمس الجمعة، حقيقة انتحار الشخصية الشهيرة على منصة "تيك توك" والمعروفة بـ"أم اللول" داخل أحد سجون العاصمة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T07:32+0000
2024-06-29T07:39+0000
مجتمع
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/1d/1049407910_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_34c255efb97f76445754491d898c0140.jpg
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن لعيبي، نفيه لما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر انتحار المدعوة هديل عبد الرشيد، الملقبة بـ"أم اللول" في السجن، الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، كما نفى المتحدث خبر هروبها من السجن.وشدد المتحدث على أن المرأة المذكورة "موجودة داخل أحد سجون النساء وتتمتع بصحة جيدة وما تم نشره هو عبارة عن أخبار مغرضة لا صحة لها".يأتي نفي المسؤول العراقي في أعقاب تداول مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده العثور على جثة "أم اللول" في السجن، بعد قيامها بشنق نفسها.يذكر أن محكمة عراقية، كانت قد قضت في مايو/ أيار الماضي، بالسجن المؤبد بحق هديل عبد رشيد، عقب إدانتها بتهمة الإتجار بالمخدرات. وحينها أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، من بين أفرادها "أم اللول".وجذبت شائعات انتحار هديل عبد الرشيد، اهتمام الرأي العام العراقي، حيث أعادت للأذهان حادثة مقتل مستخدمة منصة "تيك توك" عراقية مشهورة بالرصاص، وسط بغداد، كما سلطت الضوء على عمليات الاغتيال، التي طالت في الآونة الأخيرة، مؤثرين وناشطين وشخصيات مشهورة في بلد مزّقته عقود من النزاعات ولا يزال يعاني من انتشار السلاح.
https://sarabic.ae/20240610/رئيس-الحكومة-العراقية-الإرهاب-لم-يعد-خطرا-على-وجود-الدولة-1089697608.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/1d/1049407910_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1b35559898353bc18aabc67a586bd259.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, منوعات, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, منوعات, الأخبار

متحدث وزارة العدل العراقية يعلق على أنباء انتحار "امرأة شهيرة" داخل أحد سجون بغداد

07:32 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 29.06.2024)
© AFP 2023 / MICHAEL V. MAY.سجن أبو غريب في العراق، 2008
سجن أبو غريب في العراق، 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AFP 2023 / MICHAEL V. MAY.
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أمس الجمعة، حقيقة انتحار الشخصية الشهيرة على منصة "تيك توك" والمعروفة بـ"أم اللول" داخل أحد سجون العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن لعيبي، نفيه لما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر انتحار المدعوة هديل عبد الرشيد، الملقبة بـ"أم اللول" في السجن، الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، كما نفى المتحدث خبر هروبها من السجن.
وشدد المتحدث على أن المرأة المذكورة "موجودة داخل أحد سجون النساء وتتمتع بصحة جيدة وما تم نشره هو عبارة عن أخبار مغرضة لا صحة لها".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
رئيس الحكومة العراقية: الإرهاب لم يعد خطرا على وجود الدولة
10 يونيو, 09:22 GMT
يأتي نفي المسؤول العراقي في أعقاب تداول مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده العثور على جثة "أم اللول" في السجن، بعد قيامها بشنق نفسها.
يذكر أن محكمة عراقية، كانت قد قضت في مايو/ أيار الماضي، بالسجن المؤبد بحق هديل عبد رشيد، عقب إدانتها بتهمة الإتجار بالمخدرات. وحينها أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، من بين أفرادها "أم اللول".
وجذبت شائعات انتحار هديل عبد الرشيد، اهتمام الرأي العام العراقي، حيث أعادت للأذهان حادثة مقتل مستخدمة منصة "تيك توك" عراقية مشهورة بالرصاص، وسط بغداد، كما سلطت الضوء على عمليات الاغتيال، التي طالت في الآونة الأخيرة، مؤثرين وناشطين وشخصيات مشهورة في بلد مزّقته عقود من النزاعات ولا يزال يعاني من انتشار السلاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تعديل أمريكي على مقترح بايدن لوقف حرب غزة05:19 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала