https://sarabic.ae/20240610/رئيس-الحكومة-العراقية-الإرهاب-لم-يعد-خطرا-على-وجود-الدولة-1089697608.html

رئيس الحكومة العراقية: الإرهاب لم يعد خطرا على وجود الدولة

رئيس الحكومة العراقية: الإرهاب لم يعد خطرا على وجود الدولة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بأن فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية، مؤكدًا أن الشعب العراقي التفّ حول... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T09:22+0000

2024-06-10T09:22+0000

2024-06-10T09:22+0000

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تنظيم داعش الإرهابي

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ونقلت وكالة أنباء "واع" عن شياع السوداني بيانا، قال فيه إنه "قبل عشر سنوات، وفي ظلّ ظروف ملتبسة، ودعم من قوى الشر والكراهية في العالم، ارتكبت عصابات داعش الإرهابية جريمتها وعدوانها على أهلنا في الموصل، وروّع سكانها بهجمة همجية تغذيها الأهداف الدنيئة وخرافة الوهم، والعداء لكل خطوة مشرقة حققها الشعب العراقي على إثر سقوط الدكتاتورية".وأشاد السوداني بأن "الانتصار على داعش الإرهابي يعتبر منجزا ثمينا أكد ترابط شعبنا، ورسخ قدرنا التاريخي في العيش المشترك المتآخي، وخرجنا من التجربة ونحن أقوى وأشد إصراراً على المضي بإعمار العراق وتطويره وتنميته، وتنشئة أجيال تحمل المسؤولية وتنظر إلى المستقبل الواعد باقتدار وتمكن".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن طيران الجيش العراقي من تدمير زورق ودراجة نارية ومولد كهرباء لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا أوضحت فيه أن تدمير الدراجة النارية والزورق أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى، حسبما نقلت "السومرية نيوز".وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق، "مقتل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".وكانت قد ذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه "شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان، بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة".من جهتها، أفادت قناة "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، "باستشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر فوج إثر هجوم من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي