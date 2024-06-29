https://sarabic.ae/20240629/مستثمر-أمريكي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لها-تأثير-قصير-المدى-وسيتم-رفعها-لاحقا-1090292870.html
مستثمر أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا
مستثمر أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا
سبوتنيك عربي
أكد المستثمر الأمريكي المعروف، جيم روجرز، أن العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية، في الآونة الأخيرة، على بورصة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T03:36+0000
2024-06-29T03:36+0000
2024-06-29T04:28+0000
الاقتصاد الروسي
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال روجرز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو: "تعلمت من التاريخ أن العقوبات عادة لا يكون لها تأثير كبير إلا في فترة قصيرة".وأوضح أن العقوبات الدولية تحد من الاستثمار في البلاد، لكنها لن تدوم إلى الأبد.وختم قائلا: "سيتم رفع العقوبات وستعود الأمور في روسيا إلى طبيعتها".وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز التسويات الوطني وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية وشركة التأمين "سوغاز".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الاقتصاد الروسي, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الاقتصاد الروسي, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
مستثمر أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا
03:36 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 04:28 GMT 29.06.2024)
أكد المستثمر الأمريكي المعروف، جيم روجرز، أن العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية، في الآونة الأخيرة، على بورصة موسكو، ليس لها سوى تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال روجرز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على العقوبات الجديدة
التي فرضتها واشنطن على موسكو: "تعلمت من التاريخ أن العقوبات عادة لا يكون لها تأثير كبير إلا في فترة قصيرة".
وأوضح أن العقوبات الدولية تحد من الاستثمار في البلاد، لكنها لن تدوم إلى الأبد.
وختم قائلا: "سيتم رفع العقوبات وستعود الأمور في روسيا إلى طبيعتها".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز التسويات الوطني وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية وشركة التأمين "سوغاز".