مستثمر أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا

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الموسيقى بين الحياة والفن
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27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
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البرنامج المسائي - إعادة
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Morning show broadcast
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sarabic.ae/20240629/مستثمر-أمريكي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لها-تأثير-قصير-المدى-وسيتم-رفعها-لاحقا-1090292870.html
مستثمر أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا
مستثمر أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا
سبوتنيك عربي
أكد المستثمر الأمريكي المعروف، جيم روجرز، أن العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية، في الآونة الأخيرة، على بورصة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T03:36+0000
2024-06-29T04:28+0000
الاقتصاد الروسي
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال روجرز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو: "تعلمت من التاريخ أن العقوبات عادة لا يكون لها تأثير كبير إلا في فترة قصيرة".وأوضح أن العقوبات الدولية تحد من الاستثمار في البلاد، لكنها لن تدوم إلى الأبد.وختم قائلا: "سيتم رفع العقوبات وستعود الأمور في روسيا إلى طبيعتها".وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز التسويات الوطني وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية وشركة التأمين "سوغاز".
https://sarabic.ae/20240628/بوتين-بناء-السفن-أحد-القطاعات-ذات-الأولوية-في-الصناعة-والاقتصاد-الروسي-1090291390.html
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الاقتصاد الروسي, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الاقتصاد الروسي, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا

مستثمر أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا

03:36 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 04:28 GMT 29.06.2024)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوربورصة موسكو
بورصة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد المستثمر الأمريكي المعروف، جيم روجرز، أن العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية، في الآونة الأخيرة، على بورصة موسكو، ليس لها سوى تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال روجرز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو: "تعلمت من التاريخ أن العقوبات عادة لا يكون لها تأثير كبير إلا في فترة قصيرة".
وأوضح أن العقوبات الدولية تحد من الاستثمار في البلاد، لكنها لن تدوم إلى الأبد.
وختم قائلا: "سيتم رفع العقوبات وستعود الأمور في روسيا إلى طبيعتها".
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي
أمس, 22:17 GMT
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز التسويات الوطني وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية وشركة التأمين "سوغاز".
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