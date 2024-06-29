https://sarabic.ae/20240629/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-أربعة-آخرين-بينهم-طفل-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1090291791.html
مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 36 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 95 مقذوفا من عيارات مختلفة. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T00:08+0000
2024-06-29T00:08+0000
2024-06-29T00:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088465856_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_7702716f906e37c834a4b057115392d8.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 36 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و17 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 95 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة مدنيين بينهم طفل من مواليد 2013.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 25 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تدمر-8-محطات-أوكرانية-للحرب-الإلكترونية--1090269322.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 36 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 95 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 36 حالة قصف
من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و17 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".
وأشار البيان إلى، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 95 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة مدنيين بينهم طفل من مواليد 2013.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 25 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.