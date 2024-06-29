مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيتسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240629/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-أربعة-آخرين-بينهم-طفل-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1090291791.html
مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 36 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 95 مقذوفا من عيارات مختلفة. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T00:08+0000
2024-06-29T00:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088465856_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_7702716f906e37c834a4b057115392d8.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 36 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و17 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 95 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة مدنيين بينهم طفل من مواليد 2013.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 25 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تدمر-8-محطات-أوكرانية-للحرب-الإلكترونية--1090269322.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088465856_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_86a03a5441bacc47141ddd3aceb4b99a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيتسك

00:08 GMT 29.06.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 36 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 95 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 36 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و17 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".
وأشار البيان إلى، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 95 مقذوفا مختلفة العيارات.
القوات الروسية تدمر إنتيرناشيونال ماكس برو أمريكية بضربة موجهه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 8 محطات أوكرانية للحرب الإلكترونية
أمس, 13:03 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة مدنيين بينهم طفل من مواليد 2013.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 25 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية00:16 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала