وزير مفوض بجامعة الدول العربية: الصراعات في القرن الأفريقي مرشحة لمزيد من التدهور

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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
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أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
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مدار الليل والنهار
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
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مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240629/وزير-مفوض-بجامعة-الدول-العربية-الصراعات-في-القرن-الأفريقي-مرشحة-لمزيد-من-التدهور-1090305161.html
وزير مفوض بجامعة الدول العربية: الصراعات في القرن الأفريقي مرشحة لمزيد من التدهور
وزير مفوض بجامعة الدول العربية: الصراعات في القرن الأفريقي مرشحة لمزيد من التدهور
سبوتنيك عربي
صرح الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، الدكتور علاء التميمي، بأن "منطقة القرن الأفريقي ليست قضية إقليمية، ولكن دولية لارتباطها بقضايا كبرى تهم العالم وعلى... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T13:06+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الإقليم يُعد من أكثر مناطق العالم اضطرابا، في ضوء ما يشهده من صراعات مُركبة، وأزمات مُتداخلة وتحديات مُتزامنة، حيث تتعدد الصراعات التي تواجهها تلك المنطقة؛ ما بين صراعات ذات طبيعة أثنية وجودية وصراعات أثنية يحضر فيها البعد القومي وصراعات أثنية قائمة على العرق، وصراعات حدودية وصراعات على الموارد، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الأقاليم الانفصالية".وفق التميمي، تشير التقارير إلى أن "نحو 20 مليون مشرد بين نازح ولاجئ من دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا؛ أي نحو سدس إجمالي المشردين والنازحين على مستوى العالم، ونحو 75% من اللاجئين يلجأون لدول الجوار، التي لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد ودمجها في مجتمعاتها".وتابع التميمي، قائلا: "إن معالجة صراعات وأزمات القرن الأفريقي لا تقع على عاتق دولة واحدة من دول الإقليم، بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله يتحملها عبر دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتسوية الصراعات الراهنة في الإقليم، وتبني نهج قائم على الحوار والوساطة، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات".ولفت التميمي إلى إمكانية التعامل مع الصراعات عبر التكامل الإقليمي والتنمية ودعم المصالح المشتركة، خاصة أنها مرشحة لمزيد من التدهور ما لم يتم وضع رؤية إقليمية تركز على استعادة الاستقرار، واحترام سيادة الدول والانتقال إلى التعاون الاقتصادي بديلا عن الصراع.وأشار خلال مشاركته في أعمال مؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، إلى تفاقم المشكلات الأمنية والإنسانية، والتصاعد المستمر للصراعات والأزمات في إقليم القرن الأفريقي، بالتزامن مع التوترات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20240620/إعلام-ألماني-تقليص-عسكري-فرنسي-في-أفريقيا-يقابله-تعزيز-روسي--1090022961.html
https://sarabic.ae/20240408/وزير-الإعلام-الصومالي-حل-الأزمة-مع-إثيوبيا-مرهون-بتوقفها-عن-التصرف-بشكل-غير-مسؤول-1087816480.html
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حصري, جامعة الدول العربية, أفريقيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

وزير مفوض بجامعة الدول العربية: الصراعات في القرن الأفريقي مرشحة لمزيد من التدهور

13:06 GMT 29.06.2024
© AFP 2023 / Cellou Binani5 سبتمبر/ أيلول 2021 - احتفال الناس في الشوارع مع أفراد القوات المسلحة الغينية بعد اعتقال رئيس، غينيا ألفا كوندي، في انقلاب في كوناكري.
5 سبتمبر/ أيلول 2021 - احتفال الناس في الشوارع مع أفراد القوات المسلحة الغينية بعد اعتقال رئيس، غينيا ألفا كوندي، في انقلاب في كوناكري. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AFP 2023 / Cellou Binani
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حصري
صرح الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، الدكتور علاء التميمي، بأن "منطقة القرن الأفريقي ليست قضية إقليمية، ولكن دولية لارتباطها بقضايا كبرى تهم العالم وعلى رأسها حرية الملاحة ومكافحة الإرهاب والقرصنة".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الإقليم يُعد من أكثر مناطق العالم اضطرابا، في ضوء ما يشهده من صراعات مُركبة، وأزمات مُتداخلة وتحديات مُتزامنة، حيث تتعدد الصراعات التي تواجهها تلك المنطقة؛ ما بين صراعات ذات طبيعة أثنية وجودية وصراعات أثنية يحضر فيها البعد القومي وصراعات أثنية قائمة على العرق، وصراعات حدودية وصراعات على الموارد، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الأقاليم الانفصالية".
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وفق التميمي، تشير التقارير إلى أن "نحو 20 مليون مشرد بين نازح ولاجئ من دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا؛ أي نحو سدس إجمالي المشردين والنازحين على مستوى العالم، ونحو 75% من اللاجئين يلجأون لدول الجوار، التي لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد ودمجها في مجتمعاتها".
وتابع التميمي، قائلا: "إن معالجة صراعات وأزمات القرن الأفريقي لا تقع على عاتق دولة واحدة من دول الإقليم، بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله يتحملها عبر دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتسوية الصراعات الراهنة في الإقليم، وتبني نهج قائم على الحوار والوساطة، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات".
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ولفت التميمي إلى إمكانية التعامل مع الصراعات عبر التكامل الإقليمي والتنمية ودعم المصالح المشتركة، خاصة أنها مرشحة لمزيد من التدهور ما لم يتم وضع رؤية إقليمية تركز على استعادة الاستقرار، واحترام سيادة الدول والانتقال إلى التعاون الاقتصادي بديلا عن الصراع.
وأشار خلال مشاركته في أعمال مؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، إلى تفاقم المشكلات الأمنية والإنسانية، والتصاعد المستمر للصراعات والأزمات في إقليم القرن الأفريقي، بالتزامن مع التوترات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط.
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