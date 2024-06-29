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وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس
وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس
سبوتنيك عربي
أعلنت القصر الملكي المغربي، مساء اليوم السبت، وفاة الأميرة للا لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني، ووالدة العاهل المغربي، الملك محمد السادس. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T16:45+0000
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وجاء في بيان القصر الملكي المغربي: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات".وأضاف: "وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس
أعلنت القصر الملكي المغربي، مساء اليوم السبت، وفاة الأميرة للا لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني، ووالدة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وجاء في بيان القصر الملكي المغربي: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات".
وأضاف: "وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.