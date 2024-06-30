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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20240630/إعلام-بريطاني-وضع-قواعد-عسكرية-أمريكية-في-أوروبا-بحالة-تأهب-قصوى-بسبب-تهديد-محتمل-1090343590.html
إعلام بريطاني: وضع قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا بحالة تأهب قصوى بسبب تهديد محتمل
إعلام بريطاني: وضع قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا بحالة تأهب قصوى بسبب تهديد محتمل
سبوتنيك عربي
ذكرت قناة بريطانية، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن عددا من القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا وُضعت في حالة تأهب قصوى نهاية هذا الأسبوع بسبب "التهديد بشن هجوم... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T18:30+0000
2024-06-30T18:30+0000
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ووفقا للقناة، فإن هذه الخطوة طالت أيضا القاعدة العسكرية في شتوتغارت بألمانيا، حيث يقع مقر القيادة الأمريكية الأوروبية.وكما أوضح أحد محاوري القناة البريطانية، الموجود في إحدى القواعد الأمريكية في أوروبا، فإن "هذا المستوى من الخطر الإرهابي لم يتم تسجيله على الأقل خلال السنوات العشر الماضية".وعندما سئل عن التغييرات في نشر القوات الأمريكية، رفض المتحدث باسم القيادة الأوروبية دان داي، التعليق بشكل محدد.وأضاف أنه في الوقت نفسه، يقوم الجيش "باستمرار بتقييم العديد من العوامل التي تؤثر على أمن القوات الأمريكية في الخارج".الجدير بالذكر أن السلطات الأوروبية حذرت في وقت سابق من "تهديد محتمل لهجوم إرهابي خلال الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة كرة القدم الأوروبية في ألمانيا".
https://sarabic.ae/20240630/إعلام-أمريكي-داعمون-للحزب-الديمقراطي-يريدون-إخراج-بايدن-بالقوة-من-الانتخابات-1090326242.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام بريطاني: وضع قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا بحالة تأهب قصوى بسبب تهديد محتمل

18:30 GMT 30.06.2024
© Sputnik . Vladimir Perogov / الانتقال إلى بنك الصورقاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© Sputnik . Vladimir Perogov
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تابعنا عبر
ذكرت قناة بريطانية، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن عددا من القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا وُضعت في حالة تأهب قصوى نهاية هذا الأسبوع بسبب "التهديد بشن هجوم إرهابي قد يستهدف أفرادا أو منشآت عسكرية أمريكية".
ووفقا للقناة، فإن هذه الخطوة طالت أيضا القاعدة العسكرية في شتوتغارت بألمانيا، حيث يقع مقر القيادة الأمريكية الأوروبية.
وكما أوضح أحد محاوري القناة البريطانية، الموجود في إحدى القواعد الأمريكية في أوروبا، فإن "هذا المستوى من الخطر الإرهابي لم يتم تسجيله على الأقل خلال السنوات العشر الماضية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث في حدث انتخابي أمام أنصاره بولاية نورث كارولينا، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
إعلام أمريكي: داعمون للحزب الديمقراطي يريدون إخراج بايدن بالقوة من الانتخابات
05:14 GMT
وعندما سئل عن التغييرات في نشر القوات الأمريكية، رفض المتحدث باسم القيادة الأوروبية دان داي، التعليق بشكل محدد.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، يقوم الجيش "باستمرار بتقييم العديد من العوامل التي تؤثر على أمن القوات الأمريكية في الخارج".
الجدير بالذكر أن السلطات الأوروبية حذرت في وقت سابق من "تهديد محتمل لهجوم إرهابي خلال الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة كرة القدم الأوروبية في ألمانيا".
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