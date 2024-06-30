https://sarabic.ae/20240630/اليمين-المتطرف-يتصدر-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-البرلمانية-الفرنسية-1090345042.html

اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية

اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، أن حزب "التجمع الوطني" اليميني فاز في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا بنسبة 34.2% من الأصوات. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T19:42+0000

2024-06-30T19:42+0000

2024-06-30T20:23+0000

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وأضافت وزارة الداخلية الفرنسية، أن 34.2% من الناخبين يؤيدون حزب التجمع الوطني. وفي المركز الثاني يأتي ائتلاف الأحزاب اليسارية "الجبهة الشعبية الجديدة"، الحزب الراديكالي الذي أسسه جان لوك ميلينشون. صوت لها 29.1% من الفرنسيين.وجاءت الكتلة الرئاسية "معا من أجل الجمهورية" المؤلفة من حزب النهضة ووسطيي الحركة الديمقراطية (المودم) فرانسوا بايرو وآفاق (آفاق) بزعامة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، في المركز الثالث فقط بنسبة 21.5% من الأصوات.وبذلك، وبحسب النتائج الأولية للجولة الأولى، سيحصل حزب التجمع الوطني على 240-270 مقعداً من أصل 577 مقعداً في البرلمان، مما سيمنح الحزب أغلبية نسبية.وخسر ائتلاف ماكرون بدوره أكثر من 160 مقعدا ولم يتمكن من الحصول إلا على ما بين 60 و90 مقعدا.وبعد إعلان النتائج، أعلنت رئيسة حزب التجمع الوطني السابقة مارين لوبان، فوزها على أنصار الرئيس، ودعت إلى التصويت النشط لحزبها في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.وانطلقت اليوم الأحد عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تغلب حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد بقيادة جوردان بارديلا، على ائتلاف تيار الوسط الحاكم في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت شهر حزيران/يونيو الجاري.وأضافت أن "حزب التجمع الوطني ممثلا برئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) حظي بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على أغلبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من تموز/يوليو".وتابعت أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على ما بين 20 و21%".وأشارت الوكالة إلى أنه "في حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف".

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