https://sarabic.ae/20240630/بعد-مناورات-عسكرية-مجاورة-كوريا-الشمالية-تتهم-الولايات-المتحدة-بإنشاء-ناتو-آسيوي-1090326770.html

بعد مناورات عسكرية مجاورة.. كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإنشاء "ناتو آسيوي"

بعد مناورات عسكرية مجاورة.. كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإنشاء "ناتو آسيوي"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تبرر مناوراتها العسكرية بأنها "جهود لتحقيق استقرار الوضع... 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T06:02+0000

2024-06-30T06:02+0000

2024-06-30T06:02+0000

العالم

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ونقلت وكالة الإعلام المركزية الكورية الشمالية بيان وزارة الخارجية وجاء فيه: "هذه هي المناورات المشتركة الأولى الواسعة النطاق، التي تتم تحت اسم خاص "حافة الحرية"، تعد في غاية الخطورة، حيث تكمن في أنها مظهر من مظاهر تنظيم كتلة عسكرية ثلاثية تضم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية".وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تبرر موقفها الآن، بالقول إن العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية هي علاقة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، ولا تعني نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي، ولكن ذلك مجرد حيلة للتهرب من الاتهامات الدولية بفبركة كتلة عدوانية".وذكرت الوزارة الكورية الشمالية أنه "في أعقاب القمة الثلاثية، التي ضمت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في أغسطس (آب) من العام الماضي، اتفقت هذه الدول على أنه في حالة وجود تهديد ضد أي منها فإنها ستتعاون على الفور من أجل رد مشترك"، موضحة بالقول: "هذا يذكرنا بطبيعة مبدأ الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي".وأشارت بيونغ يانغ إلى أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تتبادل بالفعل بيانات الإنذار الصاروخي في الوقت الحقيقي، مضيفة بالقول إن "الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، اتفقوا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة ثلاثية بانتظام في مساحات متعددة، تمامًا كما يجري حلف شمال الأطلسي مناورات عسكرية مشتركة سنوية في جميع المجالات، بما في ذلك البرية والبحرية والجوية والفضاء الإلكتروني".

https://sarabic.ae/20240630/كوريا-الشمالية-تتعهد-باتخاذ-إجراءات-مضادة-هجومية-وساحقة-ضد-جارتها-الجنوبية-وأمريكا-واليابان-1090326577.html

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