https://sarabic.ae/20240630/حماس-العدوان-على-نور-شمس-جزء-من-الحرب-الإسرائيلية-الشاملة-ضد-شعبنا-1090338688.html

"حماس": العدوان على نور شمس جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة ضد شعبنا

"حماس": العدوان على نور شمس جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة ضد شعبنا

سبوتنيك عربي

نعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد، "سعيد جابر الذي ارتقى ظهر اليوم جراء قصف صهيوني على منزله في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة". 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T16:14+0000

2024-06-30T16:14+0000

2024-06-30T16:14+0000

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وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن "ما يجري من عدوان في مخيم نور شمس، هو جزء من الحرب الشاملة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا في كل مكان"، مؤكدة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا، بل تشكل وقودا لشعلة المقاومة المستمرة والمتصاعدة، حتى دحر العدوان عن أرضنا وشعبنا".ودعت الحركة، "فصائل المقاومة كافة، إلى تصعيد الاشتباك مع العدو الفاشي والرد على هذا العدوان ومحاسبة العدو ومستوطنيه على جرائمهم".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20240630/مصر-تؤكد-تمسكها-بانسحاب-الجيش-الإسرائيلي-بشكل-كامل-من-الجانب-الفلسطيني-من-معبر-رفح-1090336894.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي