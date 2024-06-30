https://sarabic.ae/20240630/مصر-تؤكد-تمسكها-بانسحاب-الجيش-الإسرائيلي-بشكل-كامل-من-الجانب-الفلسطيني-من-معبر-رفح-1090336894.html

مصر تؤكد تمسكها بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح

مصر تؤكد تمسكها بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح

سبوتنيك عربي

نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، صحة وجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T14:30+0000

2024-06-30T14:30+0000

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وأكد المصدر المصري، "عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح وتمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ"، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعانى ويلات الحرب الإسرائيلية.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20240630/نتنياهو-أصبح-الجميع-يدرك-حقيقة-بسيطة-أن-حماس-هي-العائق-الوحيد-إمام-الإفراج-عن-محتجزينا-1090331274.html

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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي