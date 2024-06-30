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https://sarabic.ae/20240630/نتنياهو-أصبح-الجميع-يدرك-حقيقة-بسيطة-أن-حماس-هي-العائق-الوحيد-إمام-الإفراج-عن-محتجزينا-1090331274.html
نتنياهو: أصبح الجميع يدرك حقيقة بسيطة أن "حماس" هي العائق الوحيد إمام الإفراج عن محتجزينا
نتنياهو: أصبح الجميع يدرك حقيقة بسيطة أن "حماس" هي العائق الوحيد إمام الإفراج عن محتجزينا
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "لا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج عن المحتجزين"، والتي رحب بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T10:44+0000
2024-06-30T10:44+0000
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وأضاف في جلسة للحكومة الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "اليوم يعرف الجميع حقيقة بسيطة، حركة حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح محتجزينا".وواصل نتنياهو، القول: "ولكل من يشكك في تحقيق هذه الأهداف أكرر، لا بديل عن النصر، ولم يسقط محاربونا سدى ولن ننهي الحرب حتى نحقق كل أهدافنا، وملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا وهي القضاء على "حماس"، وعودة جميع المحتجزين لدينا والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى ديارهم".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمته، أنه سيقوم في وقت لاحق من اليوم الأحد، بإجراء تقييم للوضع في القيادة الجنوبية وسيتابع عن كثب سير القتال، وخطط إسرائيل لاستكمال أهداف الحرب، بحسب قوله.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20240630/لابيد-لا-توجد-اتصالات-مع-نتنياهو-بشأن-تشكيل-لجنة-تحقيق-رسمية-بشأن-7-أكتوبر-ويجب-تأليفها-فورا-1090327809.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, حركة حماس
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, حركة حماس

نتنياهو: أصبح الجميع يدرك حقيقة بسيطة أن "حماس" هي العائق الوحيد إمام الإفراج عن محتجزينا

10:44 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / SHAUL GOLANرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / SHAUL GOLAN
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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "لا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج عن المحتجزين"، والتي رحب بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وأضاف في جلسة للحكومة الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "اليوم يعرف الجميع حقيقة بسيطة، حركة حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح محتجزينا".

وتابع: "من خلال مزيج من الضغط السياسي والعسكري، وقبل كل شيء الضغط العسكري، سوف نعيد جميع المحتجزين الـ120 لدينا، الأحياء منهم والأموات".

وواصل نتنياهو، القول: "ولكل من يشكك في تحقيق هذه الأهداف أكرر، لا بديل عن النصر، ولم يسقط محاربونا سدى ولن ننهي الحرب حتى نحقق كل أهدافنا، وملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا وهي القضاء على "حماس"، وعودة جميع المحتجزين لدينا والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى ديارهم".
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
لابيد: لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن 7 أكتوبر
07:24 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمته، أنه سيقوم في وقت لاحق من اليوم الأحد، بإجراء تقييم للوضع في القيادة الجنوبية وسيتابع عن كثب سير القتال، وخطط إسرائيل لاستكمال أهداف الحرب، بحسب قوله.
وأكد أن "القوات الإسرائيلية تعمل في رفح والشجاعية وفي كل أنحاء قطاع غزة، وكل يوم يقومون بالقضاء على العشرات من الإرهابيين، وهو صراع شاق يتم خوضه فوق الأرض، وأحيانا في معارك وجها لوجه، وأيضا تحت الأرض".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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