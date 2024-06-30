https://sarabic.ae/20240630/نتنياهو-أصبح-الجميع-يدرك-حقيقة-بسيطة-أن-حماس-هي-العائق-الوحيد-إمام-الإفراج-عن-محتجزينا-1090331274.html

نتنياهو: أصبح الجميع يدرك حقيقة بسيطة أن "حماس" هي العائق الوحيد إمام الإفراج عن محتجزينا

نتنياهو: أصبح الجميع يدرك حقيقة بسيطة أن "حماس" هي العائق الوحيد إمام الإفراج عن محتجزينا

سبوتنيك عربي

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "لا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج عن المحتجزين"، والتي رحب بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T10:44+0000

2024-06-30T10:44+0000

2024-06-30T10:44+0000

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وأضاف في جلسة للحكومة الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "اليوم يعرف الجميع حقيقة بسيطة، حركة حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح محتجزينا".وواصل نتنياهو، القول: "ولكل من يشكك في تحقيق هذه الأهداف أكرر، لا بديل عن النصر، ولم يسقط محاربونا سدى ولن ننهي الحرب حتى نحقق كل أهدافنا، وملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا وهي القضاء على "حماس"، وعودة جميع المحتجزين لدينا والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى ديارهم".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمته، أنه سيقوم في وقت لاحق من اليوم الأحد، بإجراء تقييم للوضع في القيادة الجنوبية وسيتابع عن كثب سير القتال، وخطط إسرائيل لاستكمال أهداف الحرب، بحسب قوله.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20240630/لابيد-لا-توجد-اتصالات-مع-نتنياهو-بشأن-تشكيل-لجنة-تحقيق-رسمية-بشأن-7-أكتوبر-ويجب-تأليفها-فورا-1090327809.html

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