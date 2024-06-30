https://sarabic.ae/20240630/لابيد-لا-توجد-اتصالات-مع-نتنياهو-بشأن-تشكيل-لجنة-تحقيق-رسمية-بشأن-7-أكتوبر-ويجب-تأليفها-فورا-1090327809.html

لابيد: لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن 7 أكتوبر

لابيد: لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، أنه لم تجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث... 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T07:24+0000

2024-06-30T07:24+0000

2024-06-30T07:26+0000

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وكتب لابيد عبر منصة "إكس": "لكل من سأل، لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهناك قانون، والقانون واضح، رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق".وشدد يائير لابيد على "عدم مشاركته في أي ألعاب"، مؤكدًا على الحاجة إلى لجنة تحقيق وأنه "يجب تشكيلها على الفور"، بحسب قوله.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قدم مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023.وستقوم اللجنة المعنية بالتحقيق في الأحداث كافة، التي سبقت الحرب في قطاع غزة، والسلوك خلال الحرب نفسها، على المستويين السياسي والعسكري، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وستفحص لجنة التحقيق الأجهزة الأمنية والاستخبارات، وكذلك الوزارات الحكومية من حيث سياساتها وعمليات صنع القرار، فيما يتعلق بحماية المنطقة الحدودية مع غزة قبل الحرب، وكيفية استجابتها لأحداث 7 أكتوبر، وأثناء الحرب التي تلت ذلك، بحسب الصحيفة.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ267 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى37,834 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,858 آخرين.وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20240629/مسؤول-في-حماس-يقول-إن-الرصيف-الأمريكي-في-غزة-ليس-أكثر-من-دعاية-واستعراض-سياسي-1090324412.html

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