https://sarabic.ae/20240629/مسؤول-في-حماس-يقول-إن-الرصيف-الأمريكي-في-غزة-ليس-أكثر-من-دعاية-واستعراض-سياسي-1090324412.html
مسؤول في حماس يقول إن الرصيف الأمريكي في غزة ليس أكثر من دعاية واستعراض سياسي
مسؤول في حماس يقول إن الرصيف الأمريكي في غزة ليس أكثر من دعاية واستعراض سياسي
سبوتنيك عربي
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم السبت، إن الرصيف الأمريكي قبالة سواحل غزة لم يكن أكثر من مجرد عرض سياسي. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T23:16+0000
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وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الجمعة، إن القيادة المركزية الأمريكية أزالت الرصيف المؤقت لمنع حدوث أضرار هيكلية وسط ظروف جوية غير مواتية.وأشار إلى أن الرصيف لم يحل مشكلة نقص الغذاء في قطاع غزة.وقد بدأ الجيش الأمريكي تشغيل الرصيف في 17 أيار/ مايو، لكنه لم يجلب الكثير من الفوائد لسكان غزة. وبعد أكثر من أسبوع، انفصل الرصيف عن مراسيه وسط أمواج عالية، وتوقفت عمليات تسليم المساعدات. استغرق الأمر أسبوعًا آخر لإعادة ترسيخه. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، قرر البنتاغون مرة أخرى تفكيكه بسبب سوء الأحوال الجوية الوشيكة.وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة بايدن تخطط لتفكيك الرصيف بالكامل في أوائل يوليو بعد أن ثبت عدم فعاليته في تغيير الوضع الإنساني المتردي في غزة.
https://sarabic.ae/20240629/الأونروا-سكان-غزة-يعيشون-حياة-بائسة-للغاية-ويحتاجون-كل-شيء-1090324116.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, رصيف, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, رصيف, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
مسؤول في حماس يقول إن الرصيف الأمريكي في غزة ليس أكثر من دعاية واستعراض سياسي
23:16 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 23:17 GMT 29.06.2024)
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم السبت، إن الرصيف الأمريكي قبالة سواحل غزة لم يكن أكثر من مجرد عرض سياسي.
وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الجمعة، إن القيادة المركزية الأمريكية أزالت الرصيف المؤقت لمنع حدوث أضرار هيكلية وسط ظروف جوية غير مواتية.
وقال حمدان في تصريح بثته قنوات تلفزيونية عربية، إن "الرصيف العائم الذي أقامته الإدارة الأمريكية على ساحل غزة لم يكن أكثر من مجرد دعاية واستعراض سياسي لحفظ ماء وجه الإدارة".
وأشار إلى أن الرصيف لم يحل مشكلة نقص الغذاء في قطاع غزة.
وقد بدأ الجيش الأمريكي تشغيل الرصيف في 17 أيار/ مايو، لكنه لم يجلب الكثير من الفوائد لسكان غزة. وبعد أكثر من أسبوع، انفصل الرصيف عن مراسيه وسط أمواج عالية، وتوقفت عمليات تسليم المساعدات. استغرق الأمر أسبوعًا آخر لإعادة ترسيخه. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، قرر البنتاغون مرة أخرى تفكيكه بسبب سوء الأحوال الجوية الوشيكة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة بايدن تخطط لتفكيك الرصيف بالكامل في أوائل يوليو بعد أن ثبت عدم فعاليته في تغيير الوضع الإنساني المتردي في غزة.