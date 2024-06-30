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https://sarabic.ae/20240630/طبيب-أعصاب-يكشف-عن-الأطعمة-التي-تعزز-من-نشاط-الدماغ-1090328762.html
طبيب أعصاب يكشف عن الأطعمة التي تعزز من نشاط الدماغ
طبيب أعصاب يكشف عن الأطعمة التي تعزز من نشاط الدماغ
سبوتنيك عربي
كشف طبيب أعصاب أنه يمكن لأي شخص تحسين وظائف دماغه، وذلك من خلال تناول أطعمة معينة قادرة على تنشيط هذا العضو لدى الإنسان. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T08:30+0000
2024-06-30T08:30+0000
مجتمع
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وقال طبيب الأعصاب الروسي، ألكسندر يفدوكيموف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "تحسين وظائف الدماغ تتم عن طريق إضافة أوميغا 3 وفيتامين "ب" والأحماض الدهنية وحمض الفوليك إلى النظام الغذائي"، مضيفًا أنه "يجب تناول المزيد من المأكولات البحرية والتوت و300-400 غرام من الخضار وما يصل إلى 100 غرام من المكسرات يوميًا".وتابع: "بشكل عام، الدماغ هو العضو الأعلى استهلاكًا للطاقة في جسمنا، لذا فإن الطعام الذي يزوده بالطاقة والعناصر الدقيقة والفيتامينات وما إلى ذلك سيكون له بالتأكيد دورا كبيرا في عمله. أي شيء يحفز عمل الدماغ"، مضيفًا أن "الأداء الجيد للدورة الدموية يمكن أن يحسّن وظائف المخ".وأضاف الطبيب الروسي، قائلا: "بالطبع التوت، الذي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة المسؤولة عن ضمان عدم إتلاف الغذاء غير المؤكسدة للخلايا، بما في ذلك خلايا الجهاز العصبي، كما تحتوي اللحوم على حمض الفوليك. بشكل عام، تعتبر مفيدة للصحة، بما في ذلك للدماغ". وأكد يفدوكيموف أن "الدهون المتحولة والوجبات السريعة والمايونيز والسَمن وغيرهم من المنتجات المماثلة تؤدي إلى تفاقم حالة الأوعية الدموية والدماغ، لأنها تعتمد بشكل مباشر على حالة تدفق الدم. يمكن أن تسبب الدهون المتحولة تغيرات في تصلب الشرايين وتضيق الأوعية الدموية وتسبب التعب ومشاكل في التفكير والذاكرة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة"، معتبرًا أن "تناول كميات كبيرة من السكر والمخبوزات والدقيق يؤدي إلى التهيج والعدوانية، وتدهور الاستقرار العاطفي، كما يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر أيضًا إلى تغيرات في الغدد الصماء وتدهور كبير في وظائف المخ والصحة العقلية".
https://sarabic.ae/20240605/دراسة-تحدد-المنتجات-التي-تمنع-شيخوخة-الدماغ-1089532065.html
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علوم
علوم

طبيب أعصاب يكشف عن الأطعمة التي تعزز من نشاط الدماغ

08:30 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
تابعنا عبر
كشف طبيب أعصاب أنه يمكن لأي شخص تحسين وظائف دماغه، وذلك من خلال تناول أطعمة معينة قادرة على تنشيط هذا العضو لدى الإنسان.
وقال طبيب الأعصاب الروسي، ألكسندر يفدوكيموف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "تحسين وظائف الدماغ تتم عن طريق إضافة أوميغا 3 وفيتامين "ب" والأحماض الدهنية وحمض الفوليك إلى النظام الغذائي"، مضيفًا أنه "يجب تناول المزيد من المأكولات البحرية والتوت و300-400 غرام من الخضار وما يصل إلى 100 غرام من المكسرات يوميًا".
وتابع: "بشكل عام، الدماغ هو العضو الأعلى استهلاكًا للطاقة في جسمنا، لذا فإن الطعام الذي يزوده بالطاقة والعناصر الدقيقة والفيتامينات وما إلى ذلك سيكون له بالتأكيد دورا كبيرا في عمله. أي شيء يحفز عمل الدماغ"، مضيفًا أن "الأداء الجيد للدورة الدموية يمكن أن يحسّن وظائف المخ".
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
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وأضاف الطبيب الروسي، قائلا: "بالطبع التوت، الذي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة المسؤولة عن ضمان عدم إتلاف الغذاء غير المؤكسدة للخلايا، بما في ذلك خلايا الجهاز العصبي، كما تحتوي اللحوم على حمض الفوليك. بشكل عام، تعتبر مفيدة للصحة، بما في ذلك للدماغ".
وأكد يفدوكيموف أن "الدهون المتحولة والوجبات السريعة والمايونيز والسَمن وغيرهم من المنتجات المماثلة تؤدي إلى تفاقم حالة الأوعية الدموية والدماغ، لأنها تعتمد بشكل مباشر على حالة تدفق الدم. يمكن أن تسبب الدهون المتحولة تغيرات في تصلب الشرايين وتضيق الأوعية الدموية وتسبب التعب ومشاكل في التفكير والذاكرة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة"، معتبرًا أن "تناول كميات كبيرة من السكر والمخبوزات والدقيق يؤدي إلى التهيج والعدوانية، وتدهور الاستقرار العاطفي، كما يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر أيضًا إلى تغيرات في الغدد الصماء وتدهور كبير في وظائف المخ والصحة العقلية".
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