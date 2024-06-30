https://sarabic.ae/20240630/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-حي-الصبرة-بمدينة-غزة-1090346135.html

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T21:36+0000

2024-06-30T21:36+0000

2024-06-30T21:36+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الصبرة، ما أدى لمقتل عدد منهم وإصابة آخرين.كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، جنوب القطاع.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

https://sarabic.ae/20240630/الرئاسة-الفلسطينية-لا-شرعية-لأي-وجود-أجنبي-على-أراضينا-وشعبنا-وحده-يقرر-من-يحكمه-1090345692.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى