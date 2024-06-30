https://sarabic.ae/20240630/مجلس-صيانة-الدستور-يصدق-على-نتائج-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1090344891.html

مجلس صيانة الدستور يصدق على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

مجلس صيانة الدستور يصدق على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أكد مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأحد، صحة الانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الرابعة عشرة. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T18:52+0000

2024-06-30T18:52+0000

2024-06-30T18:52+0000

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وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "لقد أخذنا بعين الاعتبار الفرصة لتقديم شكوى، لكن لم يتم تلقي أي شكوى إلى المجلس. الشعب لم يكن لديه أي شكوى، ولهذا أكدنا على نزاهة الانتخابات"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أمس السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبل، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".وقالت الداخلية الإيرانية، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".وخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.

https://sarabic.ae/20240629/لجنة-الانتخابات-الإيرانية-تعلن-عن-جولة-إعادة-بين-مسعود-بزشكيان-وسعيد-جليلي-الجمعة-القادمة-1090296967.html

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