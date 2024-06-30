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https://sarabic.ae/20240630/مصدر-أمني-لـسبوتنيك-مقتل-4-عسكريين-بينهم-ضابط-بهجوم-لتنظيم-داعش-الإرهابي-على-نقطة-للجيش-السوري-1090334558.html
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة للجيش السوري
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة للجيش السوري
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر أمنية سورية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 4 عسكريين سوريين بينهم ضابط في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) على نقطة للجيش... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T12:26+0000
2024-06-30T12:26+0000
العالم العربي
رصد عسكري
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وقال المصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إن "مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي هاجمت، فجر اليوم (الأحد)، نقطة للجيش السوري في بلدة تل شهاب التابعة لناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط برتبة ملازم أول".وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الجيش السوري يجري تمشيطا في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بحثاً عن عناصر التنظيم الإرهابي ".وفي وقت سابق، من الأسبوع الماضي، أطلق الجيش العربي السوري بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي، حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية وسط البلاد، بعد حملة تحرير محافظة دير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل 6 سنوات.وتابعت المصادر أن "الحملة يشترك فيها تشكيلات عسكرية من الفرقة 25 والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في الجيش العربي السوري، مدعومة بتشكلات من المدرعات والدبابات والعربات العسكرية، بحماية جوية مكثفة من السلاح الجوي الروسي والسوري المشترك، بمشاركة حوامات "بي - 52" الملقبة بـ"حوامة التمساح".وكشفت المصادر أن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي والمجموعات المسلحة الأخرى تعيش حالة من الصدمة، حيث تم تدمير جميع معاقل ومواقع المسلحين في الرصافة وزملة ومحيط حقل التوينان النفطي وقلعة الرصافة ومحيطها.
https://sarabic.ae/20240612/مقتل-16-عسكريا-سوريا-إثر-هجوم-لتنظيم-داعش-الإرهابي-1089794101.html
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العالم العربي, رصد عسكري
العالم العربي, رصد عسكري

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة للجيش السوري

12:26 GMT 30.06.2024
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© Sputnik . Fatma Hariat
تابعنا عبر
أفادت مصادر أمنية سورية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 4 عسكريين سوريين بينهم ضابط في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) على نقطة للجيش السوري بريف حمص الشرقي.
وقال المصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إن "مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي هاجمت، فجر اليوم (الأحد)، نقطة للجيش السوري في بلدة تل شهاب التابعة لناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط برتبة ملازم أول".

وفي وقت سابق من يوم 12يونيو/ حزيران الجاري، لقي 16 عسكريا سوريا، على الأقل، مصرعهم إثر هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، حيث وقع العسكريون السوريون في حقل ألغام في منطقة صحراوية وسط البلاد.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الجيش السوري يجري تمشيطا في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بحثاً عن عناصر التنظيم الإرهابي ".
وفي وقت سابق، من الأسبوع الماضي، أطلق الجيش العربي السوري بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي، حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية وسط البلاد، بعد حملة تحرير محافظة دير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل 6 سنوات.
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
مقتل 16 عسكريا سوريا إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي
12 يونيو, 17:30 GMT

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر ميدانية عسكرية مشاركة في الحملة، أنها بدأت منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس 6 يونيو الجاري، من 8 محاور أساسية من منطقة الرصافة بمحافظة الرقة وأثريا بريف حماة والشيخ هلال بريف حلب، حيث تم تنفيذ ضربات جوية مكثفة مركزة عبر صواريخ استراتيجية استهدفت مقرات المجموعات المسلحة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية.

وتابعت المصادر أن "الحملة يشترك فيها تشكيلات عسكرية من الفرقة 25 والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في الجيش العربي السوري، مدعومة بتشكلات من المدرعات والدبابات والعربات العسكرية، بحماية جوية مكثفة من السلاح الجوي الروسي والسوري المشترك، بمشاركة حوامات "بي - 52" الملقبة بـ"حوامة التمساح".
وكشفت المصادر أن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي والمجموعات المسلحة الأخرى تعيش حالة من الصدمة، حيث تم تدمير جميع معاقل ومواقع المسلحين في الرصافة وزملة ومحيط حقل التوينان النفطي وقلعة الرصافة ومحيطها.
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