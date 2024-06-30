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مصرع 5 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز بمبنى في إزمير غربي تركيا
مصرع 5 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز بمبنى في إزمير غربي تركيا
سبوتنيك عربي
لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 60 آخرين، اليوم الأحد، جراء انفجار أسطوانة غاز بمبنى في ولاية إزمير غربي تركيا. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T22:20+0000
2024-06-30T22:20+0000
أخبار تركيا اليوم
انفجار ضخم
مقتل أشخاص
العالم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال محافظ ولاية إزمير، سليمان ألبان، في إفادة صحفية اليوم، إن "4 أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار بمطعم أسفل مبنى في إزمير"، لافتًا إلى نقل أكثر من 20 مصابًا إلى المستشفيات، ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمصابين.فيما قالت بلدية "توربالي" بولاية إزمير، إن هناك 10 إصابات خطيرة جراء الانفجار.. موضحة أن الانفجار ألحق أضرارًا بـ9 مبان.من جانبه، نشر وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على حسابه بمنصة "إكس"، مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يوثق لحظة الانفجار. مؤكدًا استمرار التحقيقات اللازمة حول الحادث.ولفت الوزير التركي إلى إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث على الفور، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
https://sarabic.ae/20240630/بعد-هبوطها-اضطراريا-السلطات-التركية-ترفض-تزويد-طائرة-إسرائيلية-بالوقود-1090338932.html
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أخبار تركيا اليوم, انفجار ضخم, مقتل أشخاص, العالم
أخبار تركيا اليوم, انفجار ضخم, مقتل أشخاص, العالم

مصرع 5 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز بمبنى في إزمير غربي تركيا

22:20 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumyتداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
تابعنا عبر
لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 60 آخرين، اليوم الأحد، جراء انفجار أسطوانة غاز بمبنى في ولاية إزمير غربي تركيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال محافظ ولاية إزمير، سليمان ألبان، في إفادة صحفية اليوم، إن "4 أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار بمطعم أسفل مبنى في إزمير"، لافتًا إلى نقل أكثر من 20 مصابًا إلى المستشفيات، ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمصابين.
ولاحقًا، أعلن ألبان ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 5 قتلى، ونحو 57 مصابًا، مشيرًا إلى فتح تحقيق بشأن احتمالية وجود "إهمال" قد أدى للانفجار.
فيما قالت بلدية "توربالي" بولاية إزمير، إن هناك 10 إصابات خطيرة جراء الانفجار.. موضحة أن الانفجار ألحق أضرارًا بـ9 مبان.
من جانبه، نشر وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على حسابه بمنصة "إكس"، مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يوثق لحظة الانفجار. مؤكدًا استمرار التحقيقات اللازمة حول الحادث.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
بعد هبوطها اضطراريا... السلطات التركية ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود
16:27 GMT
ولفت الوزير التركي إلى إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث على الفور، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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