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بعد هبوطها اضطراريا... السلطات التركية ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود
بعد هبوطها اضطراريا... السلطات التركية ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة إسرائيلية تابعة لشركة "العال"، اضطراريا في أنطاليا بتركيا، اليوم الأحد، إلا أن السلطات التركية رفضت تزويد الطائرة بالوقود. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T16:27+0000
2024-06-30T16:27+0000
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وقالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" إن الطائرة كانت قد أقلعت من وارسو في بولندا، قبل أن تهبط اضطراريا في أنطاليا حين أصيب أحد الركاب بوعكة صحية واحتاج إلى تدخل طبي عاجل.وبحسب الصحيفة، فقد أخرت السلطات التركية الطائرة عن الإقلاع لمواصلة رحلتها إلى إسرائيل بسبب رفض تزويدها بالوقود.وأخبر طاقم الطائرة الركاب بأنه من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، دون الحصول على إذن بمغادرة الطائرة.وفي وقت سابق، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل وتركيا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة، وبسبب موقف تركيا الرافض للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا يوم الأربعاء الماضي، دول المنطقة إلى دعم لبنان في ظل التوترات مع إسرائيل.وقال أردوغان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مريض عقليا وسكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها"، مؤكدًا أن "مخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".وأضاف أن بلاده "تقف مع الدولة اللبنانية ضد التهديدات الإسرائيلية كما تقف مع فلسطين"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان ونلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار".وأفادت وسائل إعلام غربية، الاثنين الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20240630/حماس-العدوان-على-نور-شمس-جزء-من-الحرب-الإسرائيلية-الشاملة-ضد-شعبنا-1090338688.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان
العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان

بعد هبوطها اضطراريا... السلطات التركية ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

16:27 GMT 30.06.2024
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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هبطت طائرة إسرائيلية تابعة لشركة "العال"، اضطراريا في أنطاليا بتركيا، اليوم الأحد، إلا أن السلطات التركية رفضت تزويد الطائرة بالوقود.
وقالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" إن الطائرة كانت قد أقلعت من وارسو في بولندا، قبل أن تهبط اضطراريا في أنطاليا حين أصيب أحد الركاب بوعكة صحية واحتاج إلى تدخل طبي عاجل.
وبحسب الصحيفة، فقد أخرت السلطات التركية الطائرة عن الإقلاع لمواصلة رحلتها إلى إسرائيل بسبب رفض تزويدها بالوقود.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
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وأخبر طاقم الطائرة الركاب بأنه من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، دون الحصول على إذن بمغادرة الطائرة.
وفي وقت سابق، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل وتركيا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة، وبسبب موقف تركيا الرافض للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا يوم الأربعاء الماضي، دول المنطقة إلى دعم لبنان في ظل التوترات مع إسرائيل.
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وقال أردوغان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مريض عقليا وسكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها"، مؤكدًا أن "مخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".
وأضاف أن بلاده "تقف مع الدولة اللبنانية ضد التهديدات الإسرائيلية كما تقف مع فلسطين"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان ونلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار".
وأفادت وسائل إعلام غربية، الاثنين الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
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