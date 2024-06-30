https://sarabic.ae/20240630/نتائج-أولية-الغزواني-في-المقدمة-بانتخابات-الرئاسة-الموريتانية-1090325086.html
نتائج أولية.. الغزواني في المقدمة بانتخابات الرئاسة الموريتانية
نتائج أولية.. الغزواني في المقدمة بانتخابات الرئاسة الموريتانية
سبوتنيك عربي
جنة الوطنية الموريتانية للانتخابات، تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني بنسبة: 42.43%، حسبما أفادت وسائل إعلام موريتانية اليوم الأحد. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T01:55+0000
2024-06-30T01:55+0000
2024-06-30T01:55+0000
موريتانيا
العالم العربي
الرئيس الموريتاني
انتخابات الرئاسة
محمد ولد الغزواني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/06/1046210365_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cd03d93f5d2ad2aeca4d0bba7416d431.jpg
وبحسب موقع "موريتانيا الآن"، أظهرت النتائج الأولية بعد فرز 103 مكاتب تصويت في عموم البلاد، من أصل 4503 مكاتب تقدم الغزواني بنسبة 42.43%.وفي المركز الثاني، جاء النائب البرلماني، بيرام الداه أعبيدي بنسبة 25.51%، فيما حل ثالثا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادي سيدي المختار بنسبة: 15.40%، وجاء رابعا المرشح أوتوما سوماري بنسبة: 6.92%.كانت مكاتب التصويت أغلقت أبوابها مساء أمس السبت، ويحق التصويت لناخبين يبالغ عددهم 1.939.342 سيختارون بين 7 مترشحين.
https://sarabic.ae/20240626/مقتل-20-جنديا-ومدني-في-هجوم-إرهابي-في-منطقة-تاسيا-جنوبي-النيجر-1090181393.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موريتانيا, العالم العربي, الرئيس الموريتاني, انتخابات الرئاسة, محمد ولد الغزواني
موريتانيا, العالم العربي, الرئيس الموريتاني, انتخابات الرئاسة, محمد ولد الغزواني
نتائج أولية.. الغزواني في المقدمة بانتخابات الرئاسة الموريتانية
جنة الوطنية الموريتانية للانتخابات، تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني بنسبة: 42.43%، حسبما أفادت وسائل إعلام موريتانية اليوم الأحد.
وبحسب موقع
"موريتانيا الآن"، أظهرت النتائج الأولية
بعد فرز 103 مكاتب تصويت في عموم البلاد، من أصل 4503 مكاتب تقدم الغزواني بنسبة 42.43%.
وفي المركز الثاني، جاء النائب البرلماني، بيرام الداه أعبيدي بنسبة 25.51%، فيما حل ثالثا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادي سيدي المختار بنسبة: 15.40%، وجاء رابعا المرشح أوتوما سوماري بنسبة: 6.92%.
كانت مكاتب التصويت أغلقت أبوابها مساء أمس السبت، ويحق التصويت لناخبين يبالغ عددهم 1.939.342 سيختارون بين 7 مترشحين.