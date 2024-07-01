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إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء يثير تبادل اتهامات داخل حكومة نتنياهو ودعوة لإقالة رئيس "الشاباك"
إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء يثير تبادل اتهامات داخل حكومة نتنياهو ودعوة لإقالة رئيس "الشاباك"
سبوتنيك عربي
نأى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بنفسيهما عن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، ونحو 50 معتقلا فلسطينيا آخرين إلى قطاع... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T10:29+0000
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وأكد مكتب غالانت أن "إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع".ويخضع جهاز "الشاباك" لسلطة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما تخضع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي، برئاسة إيتمار بن غفير.فيما قال مكتب نتنياهو إن "قرار إطلاق سراح السجناء جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع البيان: "يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية".وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر.من ناحيته، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة مع عشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني".وأردف: "لقد حان الوقت لرئيس الوزراء نتنياهو أن يمنع غالانت ورئيس "الشاباك" من ممارسة سياسة مستقلة، تتعارض مع موقف الحكومة".فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "ما نشر هذا الصباح، والفوضى التي تعيشها الحكومة بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، هو استمرار مباشر لحالة الفوضى والانفلات الأمني ​​التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى الإضرار بأمن المواطنين الإسرائيليين".وتم تداول مقطع مصور، اليوم الاثنين، لإطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، مع آخرين اعتقلوا أثناء الحرب في قطاع غزة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إطلاق سراح، أبو سلمية، مع آخرين جاء بسبب امتلاء السجون.وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، إن القوات الإسرائيلية أفرجت عنه وعن نحو 50 أسيرا آخر صباح اليوم، وأضاف أنه لم يتم توجيه أي تهمة له رغم محاكمته 3 مرات.وعبّر أبو سلمية عن اندهاشه من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجه من المعتقل، وخروجه بطريقة رسمية.ولفت إلى أن الكثير من المعتقلين تركهم وهم في حالة صحية ونفسية سيئة جدا، وأنه لمدة شهرين لم يتناول أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي

إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء يثير تبادل اتهامات داخل حكومة نتنياهو ودعوة لإقالة رئيس "الشاباك"

10:29 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / BASHAR TALEBمدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستقبله أقاربه بعد إطلاق سراحه مع معتقلين آخرين، 1 يوليو/ تموز 2024
مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستقبله أقاربه بعد إطلاق سراحه مع معتقلين آخرين، 1 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستقبله أقاربه بعد إطلاق سراحه مع معتقلين آخرين، 1 يوليو/ تموز 2024
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
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نأى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بنفسيهما عن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، ونحو 50 معتقلا فلسطينيا آخرين إلى قطاع غزة، في صباح اليوم الاثنين.
وأكد مكتب غالانت أن "إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع".
ويخضع جهاز "الشاباك" لسلطة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما تخضع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي، برئاسة إيتمار بن غفير.
فيما قال مكتب نتنياهو إن "قرار إطلاق سراح السجناء جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع البيان: "يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية".
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر.
من ناحيته، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة مع عشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني".
وأردف: "لقد حان الوقت لرئيس الوزراء نتنياهو أن يمنع غالانت ورئيس "الشاباك" من ممارسة سياسة مستقلة، تتعارض مع موقف الحكومة".
فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "ما نشر هذا الصباح، والفوضى التي تعيشها الحكومة بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، هو استمرار مباشر لحالة الفوضى والانفلات الأمني ​​التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى الإضرار بأمن المواطنين الإسرائيليين".
وأضاف مستنكرا: "وزير الدفاع ليس على علم بإطلاق سراحه، ووزير الأمن الداخلي غير متورط، تبادل الاتهامات، ويتم تسريب كل شيء، هذا هو ما يبدو عليه التفكك الوظيفي".

أما العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، فشدد على أن "من لا يعرف كيف يتحمل المسؤولية ويدير الأمور، لا يستطيع أن يقودنا في أصعب حملة عرفناها على الإطلاق".

وتم تداول مقطع مصور، اليوم الاثنين، لإطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، مع آخرين اعتقلوا أثناء الحرب في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إطلاق سراح، أبو سلمية، مع آخرين جاء بسبب امتلاء السجون.
وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، إن القوات الإسرائيلية أفرجت عنه وعن نحو 50 أسيرا آخر صباح اليوم، وأضاف أنه لم يتم توجيه أي تهمة له رغم محاكمته 3 مرات.
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وعبّر أبو سلمية عن اندهاشه من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجه من المعتقل، وخروجه بطريقة رسمية.
ولفت إلى أن الكثير من المعتقلين تركهم وهم في حالة صحية ونفسية سيئة جدا، وأنه لمدة شهرين لم يتناول أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا.
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