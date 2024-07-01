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https://sarabic.ae/20240701/إعلام-القيادة-الجوية-الأمريكية-تمنع-طياريها-من-ارتداء-الزي-الرسمي-خارج-القواعد-العسكرية-في-أوروبا-1090349427.html
إعلام: القيادة الجوية الأمريكية تمنع طياريها من ارتداء الزي الرسمي خارج القواعد العسكرية في أوروبا
إعلام: القيادة الجوية الأمريكية تمنع طياريها من ارتداء الزي الرسمي خارج القواعد العسكرية في أوروبا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن القيادة الجوية الأمريكية وضعت قيودا على طياريها في أوروبا، وذلك من خلال قرار يمنعهم من ارتداء الزي الرسمي العسكري... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T06:00+0000
2024-07-01T06:00+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس" الحكومية الأمريكية أن القيادة الجوية المسلحة منعت طياريها في قاعدة سبانجدالم الجوية غرب ألمانيا من ارتداء الزي الرسمي خارج القاعدة.وبموجب الأمر الصادر من القيادة الجوية، يُطلب من الطيارين السفر أو الانتقال إلى مراكز عملهم بملابس مدنية، وهو قرار وصف بأنه "إجراء احترازي"، كما رفض مسؤولو القاعدة الجوية تقديم المزيد من التفاصيل "لأسباب أمنية تشغيلية".ولفتت الصحيفة إلى أنه في الماضي تم اتخاذ سياسات موحدة في سياق التهديدات الإرهابية المحتملة وأبرزها كان خلال عام 2010 حين أصدرت القيادة الأمريكية الأوروبية أمرا بحظر مؤقت على الأفراد العسكريين ارتداء الزي الرسمي خارج الخدمة.وفي عام 2014، مُنع ارتداء الزي الرسمي فقط أثناء السفر أو التنقل بينما تم تخفيف القيود في عام 2022.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين لم تحدد أسماءهم، أن القواعد الأمريكية المنتشرة في أنحاء أوروبا تم رفعها إلى مستوى التأهب "تشارلي".وذكر الجيش الأمريكي عبر موقعه على الإنترنت، أنه يتم تحديد هذا المستوى عند "وقوع حادث أو تلقي معلومات استخباراتية، تشير إلى احتمال وجود شكل من أشكال العمل الإرهابي أو استهداف الأفراد أو المنشآت".ويتم تطبيق أعلى مستوى "دلتا"، عند وقوع هجوم إرهابي، أو عندما يكون الهجوم "وشيكا".الجيش الأمريكي يرسل سفينة إنزال هجومية محملة بعناصر "المارينز" إلى القرب من لبنانولم تؤكد القيادة الأمريكية الأوروبية (USEUCOM) تغيير الوضع لديها، ردا على استفسار من وكالة "فرانس برس"، لكنها قالت: "نحن نبقى يقظين".وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنه "بسبب مجموعة من العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على سلامة وأمن أفراد الخدمة الأمريكية وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي، تضاعف القيادة الأمريكية الأوروبية جهودها للتشديد على اليقظة خلال أشهر الصيف".
https://sarabic.ae/20240701/الجيش-الأمريكي-يرفع-مستوى-التأهب-في-عدد-من-قواعده-داخل-أوروبا-إلى-ثاني-أعلى-مستوى-1090348621.html
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إعلام: القيادة الجوية الأمريكية تمنع طياريها من ارتداء الزي الرسمي خارج القواعد العسكرية في أوروبا

06:00 GMT 01.07.2024
© Sputnik . Vladimir Perogov / الانتقال إلى بنك الصورقاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Sputnik . Vladimir Perogov
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن القيادة الجوية الأمريكية وضعت قيودا على طياريها في أوروبا، وذلك من خلال قرار يمنعهم من ارتداء الزي الرسمي العسكري خارج القواعد العسكرية.
وذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس" الحكومية الأمريكية أن القيادة الجوية المسلحة منعت طياريها في قاعدة سبانجدالم الجوية غرب ألمانيا من ارتداء الزي الرسمي خارج القاعدة.
وبموجب الأمر الصادر من القيادة الجوية، يُطلب من الطيارين السفر أو الانتقال إلى مراكز عملهم بملابس مدنية، وهو قرار وصف بأنه "إجراء احترازي"، كما رفض مسؤولو القاعدة الجوية تقديم المزيد من التفاصيل "لأسباب أمنية تشغيلية".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في الماضي تم اتخاذ سياسات موحدة في سياق التهديدات الإرهابية المحتملة وأبرزها كان خلال عام 2010 حين أصدرت القيادة الأمريكية الأوروبية أمرا بحظر مؤقت على الأفراد العسكريين ارتداء الزي الرسمي خارج الخدمة.
وفي عام 2014، مُنع ارتداء الزي الرسمي فقط أثناء السفر أو التنقل بينما تم تخفيف القيود في عام 2022.
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
الجيش الأمريكي يرفع مستوى التأهب في عدد من قواعده داخل أوروبا إلى ثاني أعلى مستوى
05:28 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين لم تحدد أسماءهم، أن القواعد الأمريكية المنتشرة في أنحاء أوروبا تم رفعها إلى مستوى التأهب "تشارلي".
وذكر الجيش الأمريكي عبر موقعه على الإنترنت، أنه يتم تحديد هذا المستوى عند "وقوع حادث أو تلقي معلومات استخباراتية، تشير إلى احتمال وجود شكل من أشكال العمل الإرهابي أو استهداف الأفراد أو المنشآت".
ويتم تطبيق أعلى مستوى "دلتا"، عند وقوع هجوم إرهابي، أو عندما يكون الهجوم "وشيكا".
الجيش الأمريكي يرسل سفينة إنزال هجومية محملة بعناصر "المارينز" إلى القرب من لبنان
ولم تؤكد القيادة الأمريكية الأوروبية (USEUCOM) تغيير الوضع لديها، ردا على استفسار من وكالة "فرانس برس"، لكنها قالت: "نحن نبقى يقظين".
وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنه "بسبب مجموعة من العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على سلامة وأمن أفراد الخدمة الأمريكية وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي، تضاعف القيادة الأمريكية الأوروبية جهودها للتشديد على اليقظة خلال أشهر الصيف".
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