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بن غفير: نتنياهو يعلم أنه إذا توقفت الحرب لن أكون في الحكومة
بن غفير: نتنياهو يعلم أنه إذا توقفت الحرب لن أكون في الحكومة
سبوتنيك عربي
شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" الفلسطينية، بل يجب فقط شن حرب ضدهم. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T05:54+0000
2024-07-01T05:54+0000
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وتابع مؤكدا في تصريحات لقناة "i24" الإخبارية الإسرائيلية، أنه "إذا توقفت الحرب فلن يكون في الحكومة".وأضاف: "كيف يمكن من دون حرب أن يفهم رئيس الحكومة ووزير الأمن أنه من المستحيل التوصل إلى تسوية، نحن نعرف ما يريدون، إنهم يريدون قتلنا لأننا الدولة اليهودية".وواصل الوزير اليميني المتطرف: "رئيس الحكومة كان يعلم جيدا أنه إذا توقفت الحرب فلن أكون هناك، لقد قلت عن غزة، إذا لم تكن هناك حرب فلن أكون هناك، والأمر نفسه في الشمال، يجب أن تكون لدينا حرب في الشمال".وأردف: "أنا لا أتحدث مع رئيس الحكومة بلغة التهديد، يجب أن نخوض حربا لأننا لا نعقد اتفاقيات مع النازيين".وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، صرح أمس الأحد، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير "فشل تماما" في كبح "التهديد الداخلي للعرب الإسرائيليين"، معتبرا إياه "جهدا إيرانيا متعدد الجوانب لمواجهة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وقد خاض بتسلئيل وبن غفير الانتخابات الأخيرة كقائمة مشتركة، وكان سموتريتش في المركز الأول، لكن استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة منحت بن غفير باستمرار ما يقرب من 10 مقاعد، في حين فشل سموتريتش في الوصول إلى العتبة الانتخابية من التصويت العام، البالغة 3.25% من الأصوات.وردا على خدمته العسكرية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "كنت أريد أن أخدم في الجيش ولم يسمحوا لي، ورأيت أبطالا قالوا لي أنت لست رئيس الأركان، اتضح أنني كنت على حق وأنكم كنتم جميعا على خطأ".وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240630/بن-غفير-يطالب--بإطلاق-النار-على-رؤوس-المعتقلين-الفلسطينيين-في-السجون-الإسرائيلية-فيديو-1090330937.html
https://sarabic.ae/20240630/سموتريتش-لا-مفر-من-حرب-حاسمة-وسريعة-ضد-حزب-الله-1090335543.html
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار حزب الله, لبنان
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار حزب الله, لبنان

بن غفير: نتنياهو يعلم أنه إذا توقفت الحرب لن أكون في الحكومة

05:54 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" الفلسطينية، بل يجب فقط شن حرب ضدهم.
وتابع مؤكدا في تصريحات لقناة "i24" الإخبارية الإسرائيلية، أنه "إذا توقفت الحرب فلن يكون في الحكومة".
وأضاف: "كيف يمكن من دون حرب أن يفهم رئيس الحكومة ووزير الأمن أنه من المستحيل التوصل إلى تسوية، نحن نعرف ما يريدون، إنهم يريدون قتلنا لأننا الدولة اليهودية".
وواصل الوزير اليميني المتطرف: "رئيس الحكومة كان يعلم جيدا أنه إذا توقفت الحرب فلن أكون هناك، لقد قلت عن غزة، إذا لم تكن هناك حرب فلن أكون هناك، والأمر نفسه في الشمال، يجب أن تكون لدينا حرب في الشمال".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
بن غفير يطالب بإطلاق النار على رؤوس المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.. فيديو
أمس, 10:34 GMT
وأردف: "أنا لا أتحدث مع رئيس الحكومة بلغة التهديد، يجب أن نخوض حربا لأننا لا نعقد اتفاقيات مع النازيين".
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، صرح أمس الأحد، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير "فشل تماما" في كبح "التهديد الداخلي للعرب الإسرائيليين"، معتبرا إياه "جهدا إيرانيا متعدد الجوانب لمواجهة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقد خاض بتسلئيل وبن غفير الانتخابات الأخيرة كقائمة مشتركة، وكان سموتريتش في المركز الأول، لكن استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة منحت بن غفير باستمرار ما يقرب من 10 مقاعد، في حين فشل سموتريتش في الوصول إلى العتبة الانتخابية من التصويت العام، البالغة 3.25% من الأصوات.
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أمس, 13:29 GMT
وردا على خدمته العسكرية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "كنت أريد أن أخدم في الجيش ولم يسمحوا لي، ورأيت أبطالا قالوا لي أنت لست رئيس الأركان، اتضح أنني كنت على حق وأنكم كنتم جميعا على خطأ".
وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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