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سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد "حزب الله"
سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أنه "لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب ضد لبنان". 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T13:29+0000
2024-06-30T13:29+0000
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وقال سموتريتش، في كلمة له، إنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد حزب الله"، مشيرا إلى أن "أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك".وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق اليوم، أن المسؤولين الأمريكيين لاحظوا تحولا كبيرا في موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن ما أسماه في وقت سابق "تدمير" حركة حماس و"حزب الله".وفي البداية، وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان موقف غالانت هو أنه "كان ينبغي لإسرائيل أن ترد بمحاولة تدمير كل من "حماس" و"حزب الله"، ومع ذلك فقد تطورت وجهة نظره، إذ يشير الآن إلى أن "فتح جبهة جديدة في الشمال سيكون أمرا غير مرغوب فيه"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وشدد التقرير الأمريكي، على أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية، منقسمة حول "الحكمة في فتح جبهة أكبر مع حزب الله في الشمال".كما تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن الضغوط التي تمارسها الجبهة اللبنانية على الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وكشفت أن القلق يتجاوز إسرائيل إلى واشنطن أيضا.وقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن أن وقف القتال في قطاع غزة سيكون الطريقة الأكثر أمانا "لنزع فتيل الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله"، كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.وذكر التقرير كذلك، أن خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصبحت موضع شك بسبب "المطالب الإضافية من حماس والتصريحات الغامضة من نتنياهو".وحثّت إدارة بايدن إسرائيل بشدة على عدم خوض حرب مع لبنان، لأنها ستكون كارثية على الجانبين، وربما تشعل حربا إقليمية، خاصة إذا تطلب الأمر تدخلا أمريكيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم أمريكا لإسرائيل سيؤثر بشكل كبير على حملة بايدن الرئاسية، ما يقلل من أصوات الأمريكيين العرب والتقدميين، بحسب التقرير.وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع تصعيد الإسرائيليين لهجماتهم داخل الأراضي اللبنانية، وتهديدهم بإعادة البلاد "إلى العصر الحجري"، ونتيجة لذلك، تتكهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بما إذا كانت هناك إمكانية لحرب واسعة النطاق مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240629/لبنان-في-حالة-حرب-قدرات-الجيش-اللبناني-في-مواجهة-إسرائيل-1090322929.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم

سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد "حزب الله"

13:29 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أنه "لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب ضد لبنان".
وقال سموتريتش، في كلمة له، إنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد حزب الله"، مشيرا إلى أن "أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك".
وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق اليوم، أن المسؤولين الأمريكيين لاحظوا تحولا كبيرا في موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن ما أسماه في وقت سابق "تدمير" حركة حماس و"حزب الله".
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وفي البداية، وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان موقف غالانت هو أنه "كان ينبغي لإسرائيل أن ترد بمحاولة تدمير كل من "حماس" و"حزب الله"، ومع ذلك فقد تطورت وجهة نظره، إذ يشير الآن إلى أن "فتح جبهة جديدة في الشمال سيكون أمرا غير مرغوب فيه"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وشدد التقرير الأمريكي، على أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية، منقسمة حول "الحكمة في فتح جبهة أكبر مع حزب الله في الشمال".
كما تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن الضغوط التي تمارسها الجبهة اللبنانية على الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وكشفت أن القلق يتجاوز إسرائيل إلى واشنطن أيضا.
وقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن أن وقف القتال في قطاع غزة سيكون الطريقة الأكثر أمانا "لنزع فتيل الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله"، كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.
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أمس, 05:49 GMT
وذكر التقرير كذلك، أن خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصبحت موضع شك بسبب "المطالب الإضافية من حماس والتصريحات الغامضة من نتنياهو".
وحثّت إدارة بايدن إسرائيل بشدة على عدم خوض حرب مع لبنان، لأنها ستكون كارثية على الجانبين، وربما تشعل حربا إقليمية، خاصة إذا تطلب الأمر تدخلا أمريكيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم أمريكا لإسرائيل سيؤثر بشكل كبير على حملة بايدن الرئاسية، ما يقلل من أصوات الأمريكيين العرب والتقدميين، بحسب التقرير.
وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع تصعيد الإسرائيليين لهجماتهم داخل الأراضي اللبنانية، وتهديدهم بإعادة البلاد "إلى العصر الحجري"، ونتيجة لذلك، تتكهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بما إذا كانت هناك إمكانية لحرب واسعة النطاق مع إسرائيل.
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