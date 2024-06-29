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https://sarabic.ae/20240629/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-تحذر-إسرائيل-من-عواقب-هجومها-على-لبنان-في-حال-حصوله-1090294364.html
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب هجومها على لبنان في حال حصوله
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب هجومها على لبنان في حال حصوله
سبوتنيك عربي
حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أنه في حالة وقوع هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان، فإن "حرب الإبادة" ستبدأ، بحسب قولها. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T05:49+0000
2024-06-29T05:49+0000
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وقالت البعثة عبر منصة "إكس": "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان حرباً نفسية، إلا أنه إذا شنت (إسرائيل) عدواناً عسكرياً واسع النطاق، فإن حرب إبادة ستعقبها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 18 حزيران/ يونيو الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن "إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية".الجيش الأمريكي يرسل سفينة إنزال هجومية محملة بعناصر "المارينز" إلى القرب من لبنانوبدوره، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو الجاري، إن الحزب قد يغزو شمالي إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية إلى القرب من إسرائيل ولبنان لتكون "جاهزة لإجلاء الأمريكيين"
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إيران, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إيران, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب هجومها على لبنان في حال حصوله

05:49 GMT 29.06.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أنه في حالة وقوع هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان، فإن "حرب الإبادة" ستبدأ، بحسب قولها.
وقالت البعثة عبر منصة "إكس": "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان حرباً نفسية، إلا أنه إذا شنت (إسرائيل) عدواناً عسكرياً واسع النطاق، فإن حرب إبادة ستعقبها".

وأضافت: "كل الخيارات قيد الدراسة، بما في ذلك الانخراط الكامل لكل جبهات المقاومة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 18 حزيران/ يونيو الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن "إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية".
الجيش الأمريكي يرسل سفينة إنزال هجومية محملة بعناصر "المارينز" إلى القرب من لبنان
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
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27 يونيو, 13:43 GMT
وبدوره، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو الجاري، إن الحزب قد يغزو شمالي إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.

وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني، إطلاق النار يوميا على مواقع بعضهم بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.

وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية إلى القرب من إسرائيل ولبنان لتكون "جاهزة لإجلاء الأمريكيين"
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