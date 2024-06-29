https://sarabic.ae/20240629/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-تحذر-إسرائيل-من-عواقب-هجومها-على-لبنان-في-حال-حصوله-1090294364.html

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب هجومها على لبنان في حال حصوله

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب هجومها على لبنان في حال حصوله

سبوتنيك عربي

حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أنه في حالة وقوع هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان، فإن "حرب الإبادة" ستبدأ، بحسب قولها. 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T05:49+0000

2024-06-29T05:49+0000

2024-06-29T05:49+0000

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وقالت البعثة عبر منصة "إكس": "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان حرباً نفسية، إلا أنه إذا شنت (إسرائيل) عدواناً عسكرياً واسع النطاق، فإن حرب إبادة ستعقبها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 18 حزيران/ يونيو الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن "إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية".الجيش الأمريكي يرسل سفينة إنزال هجومية محملة بعناصر "المارينز" إلى القرب من لبنانوبدوره، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو الجاري، إن الحزب قد يغزو شمالي إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية إلى القرب من إسرائيل ولبنان لتكون "جاهزة لإجلاء الأمريكيين"

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