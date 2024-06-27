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https://sarabic.ae/20240627/البنتاغون-ينقل-بعض-الأصول-العسكرية-قرب-إسرائيل-ولبنان-لتكون-جاهزة-لإجلاء-الأمريكيين-1090246624.html
البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمريكيين
البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمريكيين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تنقل أصولًا عسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمركيين في حالة تصاعد... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T22:01+0000
2024-06-27T22:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "إن بي سي" التلفزيونية عن المصادر قولها: "إن البنتاغون يقوم بنقل قوات من الجيش الأمريكي بالقرب من إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء المواطنين الأمريكيين مع تزايد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".وبحسب مصادر القناة، تبحث الولايات المتحدة أيضًا مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية محتملة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن بيانات المخابرات الأمريكية، أنه من الممكن أن يحدث اشتباك واسع النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد، يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية.بدوره، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو/ حزيران، إن "حزب الله" قد يهاجم شمال إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240627/إعلام-غربي-يكشف-موعد-الاشتباك-المباشر-المحتمل-بين-إسرائيل-وحزب-الله-1090244762.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله

البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمريكيين

22:01 GMT 27.06.2024
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
CC0 / pixabay.com /
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تنقل أصولًا عسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمركيين في حالة تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحركة "حزب الله" اللبناني.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "إن بي سي" التلفزيونية عن المصادر قولها: "إن البنتاغون يقوم بنقل قوات من الجيش الأمريكي بالقرب من إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء المواطنين الأمريكيين مع تزايد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
إعلام غربي يكشف موعد الاشتباك المباشر المحتمل بين إسرائيل و"حزب الله"
19:54 GMT
وبحسب مصادر القناة، تبحث الولايات المتحدة أيضًا مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية محتملة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن بيانات المخابرات الأمريكية، أنه من الممكن أن يحدث اشتباك واسع النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد، يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية.
بدوره، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو/ حزيران، إن "حزب الله" قد يهاجم شمال إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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