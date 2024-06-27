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https://sarabic.ae/20240627/إعلام-غربي-يكشف-موعد-الاشتباك-المباشر-المحتمل-بين-إسرائيل-وحزب-الله-1090244762.html
إعلام غربي يكشف موعد الاشتباك المباشر المحتمل بين إسرائيل و"حزب الله"
إعلام غربي يكشف موعد الاشتباك المباشر المحتمل بين إسرائيل و"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن بيانات المخابرات الأمريكية، أنه من الممكن أن يحدث اشتباك واسع النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، خلال الأسابيع القليلة... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T19:54+0000
2024-06-27T19:54+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تُظهر الاستخبارات الأمريكية أن اشتباكًا واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله من المحتمل أن يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم تتمكن إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وشدد المسؤولون الأمريكيون في محادثة مع تلك الوسائل أنه وفقًا لبيانات المخابرات، فإن الحدث الذي من شأنه أن يدفع الأطراف إلى بدء الأعمال القتالية يمكن أن يحدث فجأة ودون سابق إنذار.وقال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين لتلك الوسائل إن كل من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قاما بالفعل بتطوير خطط قتالية ويحاولان شراء أسلحة إضافية.تصويت... هل تردع تحذيرات عبد الملك الحوثي إسرائيل من مواجهة "حزب الله"؟وأشار المسؤولون إلى أنه من غير الواضح بالضبط متى "ستحدث الحرب"، لكن إسرائيل تحاول استعادة احتياطياتها بسرعة وتجديد حجم قواتها المسلحة.وأضافت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير آخر، أن خطر الصراع العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" أصبح الآن أعلى من أي وقت مضى في الأسابيع الأخيرة.وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد، يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية.بدوره، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو/ حزيران، إن "حزب الله" قد يهاجم شمال إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240626/لافروف-يحذر-من-مخاطر-توسع-رقعة-العنف-إلى-لبنان-بسبب-التصرفات-الإسرائيلية--1090188014.html
https://sarabic.ae/20240625/وزير-الخارجية-اللبناني-لنظيرته-الألمانية-لا-نريد-الحرب-وحزب-الله-في-وضع-مساعد-لما-يجري-في-غزة-1090179266.html
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لبنان, العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
لبنان, العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إعلام غربي يكشف موعد الاشتباك المباشر المحتمل بين إسرائيل و"حزب الله"

19:54 GMT 27.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن بيانات المخابرات الأمريكية، أنه من الممكن أن يحدث اشتباك واسع النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تُظهر الاستخبارات الأمريكية أن اشتباكًا واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله من المحتمل أن يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم تتمكن إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وشدد المسؤولون الأمريكيون في محادثة مع تلك الوسائل أنه وفقًا لبيانات المخابرات، فإن الحدث الذي من شأنه أن يدفع الأطراف إلى بدء الأعمال القتالية يمكن أن يحدث فجأة ودون سابق إنذار.
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أمس, 10:18 GMT
وقال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين لتلك الوسائل إن كل من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قاما بالفعل بتطوير خطط قتالية ويحاولان شراء أسلحة إضافية.
تصويت... هل تردع تحذيرات عبد الملك الحوثي إسرائيل من مواجهة "حزب الله"؟
وأشار المسؤولون إلى أنه من غير الواضح بالضبط متى "ستحدث الحرب"، لكن إسرائيل تحاول استعادة احتياطياتها بسرعة وتجديد حجم قواتها المسلحة.
لقاء وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيروت، 25 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
وزير الخارجية اللبناني لنظيرته الألمانية: لا نريد الحرب و"حزب الله" في وضع مساعد لما يجري في غزة
25 يونيو, 19:24 GMT
وأضافت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير آخر، أن خطر الصراع العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" أصبح الآن أعلى من أي وقت مضى في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد، يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية.
بدوره، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو/ حزيران، إن "حزب الله" قد يهاجم شمال إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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