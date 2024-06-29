"لبنان في حالة حرب".. قدرات الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
10:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مساع أمريكية لاستئناف مفاوضات غزة و تعديلات على مقترح بايدن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240629/لبنان-في-حالة-حرب-قدرات-الجيش-اللبناني-في-مواجهة-إسرائيل-1090322929.html
"لبنان في حالة حرب".. قدرات الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل
"لبنان في حالة حرب".. قدرات الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
يمثل الجيش اللبناني القوة العسكرية الرسمية للدولة اللبنانية ويصنف في المرتبة رقم 114 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T20:43+0000
2024-06-29T20:43+0000
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لكن قوة لبنان العسكرية الفعلية لا تقتصر على الجيش فقط، بل يضاف إليها قوة "حزب الله" اللبناني، الذي يصنف بأنه أقوى قوة عسكرية خارج إطار الجيوش النظامية في العالم.وفي المقابل يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 17 عالميا، لكنه يواجه وضعا ميدانيا صعبا في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جعله غير قادر على تحقيق أهدافه العسكرية منذ ذلك الحين، رغم فارق التسليح والقوة العسكرية بينه وبين فصائل المقاومة الفلسطينية.وفي الوقت الذي تلوح فيه إسرائيل بفتح جبهة حرب جديدة مع لبنان، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن بلاده في حالة حرب مع إسرائيل.وبينما تشير الإحصائيات النظرية الخاصة بموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى تفوق إسرائيل على لبنان في حجم ونوعية القوة العسكرية للطرفين، فإن العمليات الميدانية التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في غزة تشير إلى أن أي حرب جديدة في لبنان لا يمكن التنبؤ بنتائجها، خاصة أن لبنان يمتلك جيشا، ومقاومة هما أفضل تسليحا وتدريبا من المقاومة الفلسطينية في غزة.الجيش الإسرائيليالجيش اللبنانيوبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، جاء تصريح ميقاتي، خلال زيارته مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني للجيش اللبناني، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن الوضع في الجنوب والمهام التي يقوم بها الجيش اللبناني.وقال ميقاتي: "نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء والقرى المدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي"، مضيفا: "حدة الحرب النفسية تتصاعد، لكننا سنتجاوز هذه المرحلة لنصل إلى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود".ويتواصل الاستهداف المتبادل بجنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي، وفي المقابل، فإن نحو 80 ألفا من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
https://sarabic.ae/20240122/3-أضعاف-مقارنة-بالوضع-قبل-الحرب-تدهور-مقلق-في-الحالة-النفسية-لسكان-شمالي-إسرائيل-1085276113.html
https://sarabic.ae/20240613/الجيش-الإسرائيلي-يستخدم-سلاحا-بدائيا-لقذف-اللهب-باتجاه-الأراضي-اللبنانية-1089806950.html
https://sarabic.ae/20240629/ميقاتي-نحن-في-حالة-حرب-1090295750.html
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رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"لبنان في حالة حرب".. قدرات الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل

20:43 GMT 29.06.2024
© AFP 2023 / STRINGER الجيش اللبناني في الجرود اللبنانية
الجيش اللبناني في الجرود اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AFP 2023 / STRINGER
تابعنا عبر
يمثل الجيش اللبناني القوة العسكرية الرسمية للدولة اللبنانية ويصنف في المرتبة رقم 114 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024.
لكن قوة لبنان العسكرية الفعلية لا تقتصر على الجيش فقط، بل يضاف إليها قوة "حزب الله" اللبناني، الذي يصنف بأنه أقوى قوة عسكرية خارج إطار الجيوش النظامية في العالم.
المقاومة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
بتكلفة زهيدة.. "حماس" و"أنصار الله" تكتبان نهاية استراتيجيات الغرب العسكرية في إسرائيل والبحر الأحمر
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
وفي المقابل يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 17 عالميا، لكنه يواجه وضعا ميدانيا صعبا في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جعله غير قادر على تحقيق أهدافه العسكرية منذ ذلك الحين، رغم فارق التسليح والقوة العسكرية بينه وبين فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي تلوح فيه إسرائيل بفتح جبهة حرب جديدة مع لبنان، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن بلاده في حالة حرب مع إسرائيل.
وبينما تشير الإحصائيات النظرية الخاصة بموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى تفوق إسرائيل على لبنان في حجم ونوعية القوة العسكرية للطرفين، فإن العمليات الميدانية التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في غزة تشير إلى أن أي حرب جديدة في لبنان لا يمكن التنبؤ بنتائجها، خاصة أن لبنان يمتلك جيشا، ومقاومة هما أفضل تسليحا وتدريبا من المقاومة الفلسطينية في غزة.
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
3 أضعاف مقارنة بالوضع قبل الحرب... تدهور مقلق في الحالة النفسية لسكان شمالي إسرائيل
22 يناير, 10:04 GMT

الجيش الإسرائيلي

القوات العاملة: 170 ألف فرد.
القوات الاحتياطية: 465 ألف فرد.
قوات شبه عسكرية: 35 ألف فرد.
ميزانية الدفاع: 24.4 مليار دولار.
الطائرات الحربية: 612 طائرة.
الدبابات: 1370 دبابة.
المركبات المدرعة: 43 ألف و407 مركبات.
المدافع ذاتية الحركة: 650 مدفعا.
المدافع المقطورة: 300 مدفع.
راجمات الصواريخ: 150 راجمة.
حجم الأسطول: 67 وحدة بحرية.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.. فيديو
13 يونيو, 08:33 GMT

الجيش اللبناني

القوات العاملة: 60 ألف فرد.
القوات الاحتياطية: 35 ألف فرد.
قوات شبه عسكرية: 65 ألف فرد.
ميزانية الدفاع: 959 مليون دولار.
الطائرات الحربية: 81 طائرة.
الدبابات: 204 دبابات.
المركبات المدرعة: 5 آلاف و522 مركبة.
المدافع ذاتية الحركة: 84 مدفعا.
المدافع المقطورة: 374 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 30 راجمة.
حجم الأسطول: 69 وحدة بحرية.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، جاء تصريح ميقاتي، خلال زيارته مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني للجيش اللبناني، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن الوضع في الجنوب والمهام التي يقوم بها الجيش اللبناني.
وقال ميقاتي: "نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء والقرى المدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي"، مضيفا: "حدة الحرب النفسية تتصاعد، لكننا سنتجاوز هذه المرحلة لنصل إلى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود".
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
ميقاتي: نحن في حالة حرب والتهديدات الإسرائيلية نوع من الحرب النفسية
07:37 GMT
ويتواصل الاستهداف المتبادل بجنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي، وفي المقابل، فإن نحو 80 ألفا من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
© Sputnikمقارنة بين تكلفة الأسلحة.. "الغرب وإسرائيل" في مواجهة "حماس" و"أنصار الله"
مقارنة بين تكلفة الأسلحة.. الغرب وإسرائيل في مواجهة حماس وأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
مقارنة بين تكلفة الأسلحة.. "الغرب وإسرائيل" في مواجهة "حماس" و"أنصار الله"
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Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
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