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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240701/خبير-حول-ضرورة-إسقاط-المسيرات-الأمريكية-فوق-البحر-الأسود-يجب-اقتلاع-جميع-أسنان-النمر-1090366915.html
خبير حول ضرورة إسقاط المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود: "يجب اقتلاع جميع أسنان النمر"
خبير حول ضرورة إسقاط المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود: "يجب اقتلاع جميع أسنان النمر"
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل العسكري ورئيس تحرير مجلة "أرسينال أوتيتشيستفو"، أليكسي ليونكوف، أن الطائرات الأمريكية من دون طيار التي تقوم بالاستطلاع وتحديد الأهداف للأسلحة... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T15:27+0000
2024-07-01T15:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف المحلل العسكري في حديثه، اليوم الاثنين، لـ"راديو سبوتنيك": "تطير طائرات غلوبال هوك لسبب ما، وفي كثير من الأحيان نجحت في الطيران، وبعد ذلك تحلق بالتأكيد في مكان ما، فهي تأخذ معلومات حول تشغيل المعدات اللاسلكية، وخاصة الرادارات، التي تقوم بمسح المجال الجوي وهي جزء من الصواريخ المضادة للطائرات أنظمة مثل "إس-400" أثناء وجودها في المياه المحايدة، وتقوم هذه الطائرة من دون طيار بتشغيل وإيقاف جهاز الإرسال والاستقبال، ومن الواضح أن الذخيرة الغربية العالية الدقة كانت عديمة الفائدة دون تحديد الهدف.ووفقا للمحلل: "أعتقد أنهم سيستمرون حتى نقتلع كل أسنان هذا النمر، نحن بحاجة إلى إسقاط هذه الطائرات من دون طيار، والبحث عن السفن التي من المرجح أن تنطلق منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف كل شيء.وأصدر وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، في وقت سابق، تعليماته إلى هيئة الأركان العامة بتقديم مقترحات لإجراءات الرد السريع على التكرار المتزايد للاستفزازات الأمريكية فوق البحر الأسود.وكانت طائرة الاستطلاع من دون طيار "غلوبال هوك" التابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق في الجو وقت هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول في 23 يونيو/ حزيران الفائت.
https://sarabic.ae/20240701/القوات-الروسية-تحرر-نوفوبوكروفسكوي-و-ستيبوفايا-نوفوسيلوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة---عاجل-1090358613.html
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روسيا

خبير حول ضرورة إسقاط المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود: "يجب اقتلاع جميع أسنان النمر"

15:27 GMT 01.07.2024
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
تابعنا عبر
ذكر المحلل العسكري ورئيس تحرير مجلة "أرسينال أوتيتشيستفو"، أليكسي ليونكوف، أن الطائرات الأمريكية من دون طيار التي تقوم بالاستطلاع وتحديد الأهداف للأسلحة العالية الدقة المقدمة إلى كييف لضرب روسيا، يجب إسقاطها.
وأضاف المحلل العسكري في حديثه، اليوم الاثنين، لـ"راديو سبوتنيك": "تطير طائرات غلوبال هوك لسبب ما، وفي كثير من الأحيان نجحت في الطيران، وبعد ذلك تحلق بالتأكيد في مكان ما، فهي تأخذ معلومات حول تشغيل المعدات اللاسلكية، وخاصة الرادارات، التي تقوم بمسح المجال الجوي وهي جزء من الصواريخ المضادة للطائرات أنظمة مثل "إس-400" أثناء وجودها في المياه المحايدة، وتقوم هذه الطائرة من دون طيار بتشغيل وإيقاف جهاز الإرسال والاستقبال، ومن الواضح أن الذخيرة الغربية العالية الدقة كانت عديمة الفائدة دون تحديد الهدف.

وقال أليكسي ليونكوف لراديو "سبوتنيك": "إننا نعرف الإحداثيات، لكن أنظمة الحرب الإلكترونية شوهتها، وهنا يتم تحديد الهدف المباشر، ويعمل المقر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
10:39 GMT
ووفقا للمحلل: "أعتقد أنهم سيستمرون حتى نقتلع كل أسنان هذا النمر، نحن بحاجة إلى إسقاط هذه الطائرات من دون طيار، والبحث عن السفن التي من المرجح أن تنطلق منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف كل شيء.
وخلص المحلل العسكري إلى أن "هناك أمن الحدود في وقت السلم، وهناك أمن الحدود حول العمليات العسكرية ومناطق الحرب، وهو ما له معنى مختلف تمامًا وعواقب مختلفة بالنسبة لأولئك الذين يدسون أنوفهم هناك".
وأصدر وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، في وقت سابق، تعليماته إلى هيئة الأركان العامة بتقديم مقترحات لإجراءات الرد السريع على التكرار المتزايد للاستفزازات الأمريكية فوق البحر الأسود.
وكانت طائرة الاستطلاع من دون طيار "غلوبال هوك" التابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق في الجو وقت هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول في 23 يونيو/ حزيران الفائت.
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