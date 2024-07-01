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https://sarabic.ae/20240701/مستثمر-أمريكي-شهير-يقول--من-المستحيل-على-الولايات-المتحدة-سداد-ديونها-1090347868.html
مستثمر أمريكي شهير يقول: "من المستحيل" على الولايات المتحدة سداد ديونها
مستثمر أمريكي شهير يقول: "من المستحيل" على الولايات المتحدة سداد ديونها
سبوتنيك عربي
قال المستثمر الأمريكي الشهير، جيم روجرز، إن الولايات المتحدة لديها ديون ضخمة، ومن المستحيل على واشنطن سدادها على الإطلاق. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T04:08+0000
2024-07-01T04:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الديون
سداد ديون
اقتصاد
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سبوتنيك. وأضاف روجرز في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "الولايات المتحدة هي أكبر دولة مدينة في تاريخ العالم".وأضاف روجرز أن الوقت مناسب لأن تكون أمريكيًا أكبر سنًا، ولكنه ليس وقتًا مناسبًا لتكون مراهقًا أمريكيًا، حيث ستنشأ العديد من المشكلات خلال حياتهم.ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الأمريكي سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الديون, سداد ديون, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, الديون, سداد ديون, اقتصاد

مستثمر أمريكي شهير يقول: "من المستحيل" على الولايات المتحدة سداد ديونها

04:08 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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قال المستثمر الأمريكي الشهير، جيم روجرز، إن الولايات المتحدة لديها ديون ضخمة، ومن المستحيل على واشنطن سدادها على الإطلاق.
سبوتنيك. وأضاف روجرز في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "الولايات المتحدة هي أكبر دولة مدينة في تاريخ العالم".

وتابع المستثمر الأمريكي، "إذا اطلعت على الأرقام هناك (الولايات المتحدة)، فإنك تعلم أنه من المستحيل على أمريكا أن تسدد ديونها على الإطلاق.. ستواجه أمريكا المزيد من المشاكل كلما مضينا قدما مع الوقت".

وأضاف روجرز أن الوقت مناسب لأن تكون أمريكيًا أكبر سنًا، ولكنه ليس وقتًا مناسبًا لتكون مراهقًا أمريكيًا، حيث ستنشأ العديد من المشكلات خلال حياتهم.
بورصة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
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ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الأمريكي سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029.
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