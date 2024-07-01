https://sarabic.ae/20240701/مسوؤل-أمني-إسرائيلي-سابق-يحذر-من-اندلاع-حرب-إقليمية-لسنا-مستعدين-لها-1090360513.html
مسوؤل أمني إسرائيلي سابق يحذر من "اندلاع حرب إقليمية": لسنا مستعدين لها
مسوؤل أمني إسرائيلي سابق يحذر من "اندلاع حرب إقليمية": لسنا مستعدين لها
سبوتنيك عربي
حذر الجنرال احتياط إسحاق باريك، مفوض قبول الجنود السابق بالجيش الإسرائيلي، مما وصفه بالحرب الإقليمية متوقعا اندلاعها في وقت إسرائيل غير مستعدة لها. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "I24" الإسرائيلي عن باريك، تصريحات أدلى بها في مقابلة صباح اليوم الاثنين، في برنامج "الطبعة الصباحية" مع دانييل روث أفنيري، وتناول خلالها أحداث الفترة الأخيرة على الجبهتين الأمنية والسياسية في إسرائيل.ورجح المسؤول الأمني السابق أن "تكون هناك حرب إقليمية لسنا مستعدين لها، نحن نستعد للكارثة القادمة"، مستنكرا ما وصفه بـ "خروج وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي عن المسار"، مؤكدا "أنهم لا يعرفون ما يحدث أمامهم".وفي وقت سابق، أصيب 18 جنديا إسرائيليا أحدهم بحالة خطيرة، أمس الأحد، في هجوم بطائرات مسيرة مفخخة، شنه "حزب الله" اللبناني، على موقع للجيش الإسرائيلي في الجولان.وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "نتيجة لسقوط طائرة مسيرة مفخخة في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان في وقت سابق، أصيب جندي بجروح خطيرة كما أصيب 17 جنديا آخر بجروح طفيفة".وأضاف البيان أن "الجنود نقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى"، كما أعلن الجيش أن "طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة".ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "من بين الأهداف التي تم قصفها، نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة مركبا ومنصة إطلاق في منطقة عيتا الشعب تم منها تنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه شمال البلاد".وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة على جبهة لبنان في ظل التهديدات المتبادلة واستعدادات الجيش الإسرائيلي للانتقال للمرحلة التالية من حربه على غزة.وفي وقت سابق، أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم 2 بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني على هضبة الجولان.
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
مسوؤل أمني إسرائيلي سابق يحذر من "اندلاع حرب إقليمية": لسنا مستعدين لها
حذر الجنرال احتياط إسحاق باريك، مفوض قبول الجنود السابق بالجيش الإسرائيلي، مما وصفه بالحرب الإقليمية متوقعا اندلاعها في وقت إسرائيل غير مستعدة لها.
ونقل موقع
"I24" الإسرائيلي عن باريك، تصريحات أدلى بها في مقابلة صباح اليوم الاثنين، في برنامج "الطبعة الصباحية" مع دانييل روث أفنيري، وتناول خلالها أحداث الفترة الأخيرة على الجبهتين الأمنية والسياسية في إسرائيل.
ورجح المسؤول الأمني السابق أن "تكون هناك حرب إقليمية لسنا مستعدين لها، نحن نستعد للكارثة القادمة"، مستنكرا ما وصفه بـ "خروج وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي عن المسار"، مؤكدا "أنهم لا يعرفون ما يحدث أمامهم".
وفي وقت سابق، أصيب 18 جنديا إسرائيليا أحدهم بحالة خطيرة، أمس الأحد، في هجوم بطائرات مسيرة مفخخة، شنه "حزب الله" اللبناني، على موقع للجيش الإسرائيلي في الجولان.
وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "نتيجة لسقوط طائرة مسيرة مفخخة في المنطقة الشمالية
من هضبة الجولان في وقت سابق، أصيب جندي بجروح خطيرة كما أصيب 17 جنديا آخر بجروح طفيفة".
وأضاف البيان أن "الجنود نقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى"، كما أعلن الجيش أن "طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "من بين الأهداف التي تم قصفها، نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة مركبا ومنصة إطلاق في منطقة عيتا الشعب تم منها تنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه شمال البلاد".
وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة على جبهة لبنان في ظل التهديدات المتبادلة واستعدادات الجيش الإسرائيلي للانتقال للمرحلة التالية من حربه على غزة.
وفي وقت سابق، أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم 2 بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني على هضبة الجولان.