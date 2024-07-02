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https://sarabic.ae/20240702/الأرجنتين-تغلق-وكالة-الأنباء-الرسمية-وتحول-نشاطها-للإعلانات-1090381424.html
الأرجنتين تغلق وكالة الأنباء الرسمية وتحول نشاطها للإعلانات
الأرجنتين تغلق وكالة الأنباء الرسمية وتحول نشاطها للإعلانات
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الأرجنتينية، إغلاق وكالة الأنباء الرسمية "تيلام"، وتحويلها إلى وكالة للإعلانات و"الدعاية"، بعد أن اتهمها الرئيس اليميني خافيير ميلي بالانحياز... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T09:18+0000
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وحسب موقع "بوينس آيرس تايمز"، ذكرت الحكومة في بيان، يوم الاثنين، أن الوكالة "ستتوقف عن العمل الذي أنشئت على أساسه في الأصل... كوكالة أنباء" وتتولى وظائفها الجديدة.وسيطلق على "تيلام" الآن "الوكالة الرسمية للإعلان"، وستُكلف "بتطوير وإنتاج وتسويق وتوزيع المواد الإعلانية الوطنية و الدولية".وكانت حكومة ميلي التي خفضت الميزانية قد علقت عمليات "تيلام" في مارس/ آذار الماضي، لافتة إلى أنها تواجه الملايين من الخسائر التشغيلية.وكتب المتحدث باسم الرئاسية مانويل أدورني، السبت الماضي، على منصة "إكس"، قبل نشر البيان الرسمي، أن "تيلام كما نعرفها لم تعد موجودة. النهاية".من جانبه، اعتبر اتحاد الصحافة في الأرجنتين وموظفو الوكالة، خطوة الحكومة، بمثابة "هجوم على حرية التعبير".يذكر أن وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام" قد تأسست في 1945 وتضم أكثر من 700 موظف، حسب تقارير محلية.
https://sarabic.ae/20240608/الرئيس-الأرجنتيني-يرفض-لقاء-سفراء-دول-إسلامية-بسبب-وجود-ممثل-لفلسطين-1089632174.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأرجنتين تغلق وكالة الأنباء الرسمية وتحول نشاطها للإعلانات

09:18 GMT 02.07.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFE بوينس أيرس الأرجنتين
بوينس أيرس الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أعلنت الحكومة الأرجنتينية، إغلاق وكالة الأنباء الرسمية "تيلام"، وتحويلها إلى وكالة للإعلانات و"الدعاية"، بعد أن اتهمها الرئيس اليميني خافيير ميلي بالانحياز لليسار.
وحسب موقع "بوينس آيرس تايمز"، ذكرت الحكومة في بيان، يوم الاثنين، أن الوكالة "ستتوقف عن العمل الذي أنشئت على أساسه في الأصل... كوكالة أنباء" وتتولى وظائفها الجديدة.
وسيطلق على "تيلام" الآن "الوكالة الرسمية للإعلان"، وستُكلف "بتطوير وإنتاج وتسويق وتوزيع المواد الإعلانية الوطنية و الدولية".
خافيير ميلي مرشح الرئاسية الأرجنتينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
الرئيس الأرجنتيني يرفض لقاء سفراء دول إسلامية بسبب وجود ممثل لفلسطين
8 يونيو, 05:22 GMT
وكانت حكومة ميلي التي خفضت الميزانية قد علقت عمليات "تيلام" في مارس/ آذار الماضي، لافتة إلى أنها تواجه الملايين من الخسائر التشغيلية.
وكتب المتحدث باسم الرئاسية مانويل أدورني، السبت الماضي، على منصة "إكس"، قبل نشر البيان الرسمي، أن "تيلام كما نعرفها لم تعد موجودة. النهاية".
من جانبه، اعتبر اتحاد الصحافة في الأرجنتين وموظفو الوكالة، خطوة الحكومة، بمثابة "هجوم على حرية التعبير".
يذكر أن وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام" قد تأسست في 1945 وتضم أكثر من 700 موظف، حسب تقارير محلية.
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