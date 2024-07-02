https://sarabic.ae/20240702/البرهان-لن-نتفاوض-دون-تنفيذ-بنود-اتفاق-جدة-ولن-نخضع-للابتزاز-1090396893.html
البرهان: لن نتفاوض دون تنفيذ بنود اتفاق جدة ولن نخضع للابتزاز
البرهان: لن نتفاوض دون تنفيذ بنود اتفاق جدة ولن نخضع للابتزاز
سبوتنيك عربي
شدد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، على عدم الجلوس للتفاوض مع "قوات الدعم السريع"، دون تنفيذ اتفاق جدة، وخروجها من... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T17:07+0000
2024-07-02T17:07+0000
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وأكد أثناء مخاطبته القوات السودانية في منطقة وادي سيدنا، على "رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الابتزاز"، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية عبر مواقع التواصل.كما جدد البرهان العهد للشعب السوداني "بتطهير كل السودان من "قوات الدعم السريع"، وأشاد بصبره وصموده"، بحسب البيان.وزار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، منطقتي وادي سيدنا وأم درمان، اليوم الثلاثاء، لتهنئة القوات السودانية على الانتصارات التي حققتها في أحياء الدوحة وأمبده.وأشار البرهان إلى أن "أبطال منطقة أم درمان يقاتلون منذ أول يوم لاندلاع التمرد، ضاربين أروع الأمثال للفداء والتضحية"، وفقا للبيان.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
https://sarabic.ae/20240701/بعد-التصعيد-الأخير-بين-الجيش-والدعم-السريعإلى-أين-يتجه-السودان؟-1090369944.html
https://sarabic.ae/20240702/الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يتبادلان-الاتهامات-حول-تدمير-جسر-الحلفايا-في-الخرطوم-1090376897.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
البرهان: لن نتفاوض دون تنفيذ بنود اتفاق جدة ولن نخضع للابتزاز
شدد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، على عدم الجلوس للتفاوض مع "قوات الدعم السريع"، دون تنفيذ اتفاق جدة، وخروجها من منازل المواطنين.
وأكد أثناء مخاطبته القوات السودانية في منطقة وادي سيدنا، على "رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الابتزاز"، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية عبر مواقع التواصل.
كما جدد البرهان العهد للشعب السوداني "بتطهير كل السودان من "قوات الدعم السريع"، وأشاد بصبره وصموده"، بحسب البيان.
وزار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، منطقتي وادي سيدنا وأم درمان، اليوم الثلاثاء، لتهنئة القوات السودانية على الانتصارات التي حققتها في أحياء الدوحة وأمبده.
وأشار البرهان إلى أن "أبطال منطقة أم درمان يقاتلون منذ أول يوم لاندلاع التمرد، ضاربين أروع الأمثال للفداء والتضحية"، وفقا للبيان.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي
الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.