https://sarabic.ae/20240702/البيت-الأبيض-بايدن-غير-مصاب-بألزهايمر-أو-أي-شكل-من-أشكال-الخرف-1090400518.html

البيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف

البيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف

سبوتنيك عربي

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعاني من الخرف أو الأمراض التنكسية، وذلك بعد أدائه الضعيف في مناظرته الأولى أمام منافسه في... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T20:07+0000

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئلت عما إذا كان بايدن يعاني من مرض ألزهايمر، أو أي شكل من أشكال الخرف، أو الأمراض التنكسية، التي تسبب مثل هذه الهفوات التي شاهدها الناس خلال فترة ولايته: "لدي إجابة لك، هل أنت مستعد لذلك؟ هي لا".وكانت جان بيير صرحت، في وقت سابق، أن بايدن لا يزال يعاني من نزلة برد أصيب بها، وأثّرت على أدائه خلال مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب، لكنه أصبح يشعر بتحسن في الوقت الحالي.وأثار الأداء الباهت لجو بايدن في مناظرة، يوم الخميس الماضي، مع منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، قلق بعض أعضاء الحزب الديمقراطي التابع له، بشأن قدرته على البقاء كمرشح، ودفع نائبا ديمقراطيا واحدا على الأقل إلى دعوته للرئيس الأمريكي للانسحاب من السباق الرئاسي، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. لكن حملة بايدن قالت إنها لم تجر أي مناقشات حول استبدال بايدن، بمرشح بديل للرئاسة.

https://sarabic.ae/20240701/استطلاع-رأي-أكثر-من-70-من-الأمريكيين-يرون-أن-بايدن-لا-يتمتع-بصحة-عقلية-ومعرفية-ليواصل-عمله-1090358390.html

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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار