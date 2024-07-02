البيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف

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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
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60 د
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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120 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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https://sarabic.ae/20240702/البيت-الأبيض-بايدن-غير-مصاب-بألزهايمر-أو-أي-شكل-من-أشكال-الخرف-1090400518.html
البيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف
البيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعاني من الخرف أو الأمراض التنكسية، وذلك بعد أدائه الضعيف في مناظرته الأولى أمام منافسه في... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T20:07+0000
2024-07-02T20:07+0000
جو بايدن
دونالد ترامب
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئلت عما إذا كان بايدن يعاني من مرض ألزهايمر، أو أي شكل من أشكال الخرف، أو الأمراض التنكسية، التي تسبب مثل هذه الهفوات التي شاهدها الناس خلال فترة ولايته: "لدي إجابة لك، هل أنت مستعد لذلك؟ هي لا".وكانت جان بيير صرحت، في وقت سابق، أن بايدن لا يزال يعاني من نزلة برد أصيب بها، وأثّرت على أدائه خلال مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب، لكنه أصبح يشعر بتحسن في الوقت الحالي.وأثار الأداء الباهت لجو بايدن في مناظرة، يوم الخميس الماضي، مع منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، قلق بعض أعضاء الحزب الديمقراطي التابع له، بشأن قدرته على البقاء كمرشح، ودفع نائبا ديمقراطيا واحدا على الأقل إلى دعوته للرئيس الأمريكي للانسحاب من السباق الرئاسي، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. لكن حملة بايدن قالت إنها لم تجر أي مناقشات حول استبدال بايدن، بمرشح بديل للرئاسة.
https://sarabic.ae/20240701/استطلاع-رأي-أكثر-من-70-من-الأمريكيين-يرون-أن-بايدن-لا-يتمتع-بصحة-عقلية-ومعرفية-ليواصل-عمله-1090358390.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف

20:07 GMT 02.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعاني من الخرف أو الأمراض التنكسية، وذلك بعد أدائه الضعيف في مناظرته الأولى أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئلت عما إذا كان بايدن يعاني من مرض ألزهايمر، أو أي شكل من أشكال الخرف، أو الأمراض التنكسية، التي تسبب مثل هذه الهفوات التي شاهدها الناس خلال فترة ولايته: "لدي إجابة لك، هل أنت مستعد لذلك؟ هي لا".
وكانت جان بيير صرحت، في وقت سابق، أن بايدن لا يزال يعاني من نزلة برد أصيب بها، وأثّرت على أدائه خلال مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب، لكنه أصبح يشعر بتحسن في الوقت الحالي.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
استطلاع رأي: أكثر من 70% من الأمريكيين يرون أن بايدن لا يتمتع بصحة عقلية ومعرفية ليواصل عمله
أمس, 10:44 GMT
وأثار الأداء الباهت لجو بايدن في مناظرة، يوم الخميس الماضي، مع منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، قلق بعض أعضاء الحزب الديمقراطي التابع له، بشأن قدرته على البقاء كمرشح، ودفع نائبا ديمقراطيا واحدا على الأقل إلى دعوته للرئيس الأمريكي للانسحاب من السباق الرئاسي، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
لكن حملة بايدن قالت إنها لم تجر أي مناقشات حول استبدال بايدن، بمرشح بديل للرئاسة.
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