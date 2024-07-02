https://sarabic.ae/20240702/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-32-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090401847.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 32 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T22:29+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 32 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 13 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 99 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240701/مشاهد-لاستهداف-القوات-الروسية-مخابئ-ومعدات-عسكرية-تابعة-لنظام-كييف-جنوبي-جمهورية-دونيتسك-فيديو-1090373876.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 32 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 32 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 13 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 99 مقذوفًا مختلفة العيارات
. وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.