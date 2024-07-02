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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240702/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-32-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090401847.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 32 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T22:29+0000
2024-07-02T22:29+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 32 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 13 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 99 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240701/مشاهد-لاستهداف-القوات-الروسية-مخابئ-ومعدات-عسكرية-تابعة-لنظام-كييف-جنوبي-جمهورية-دونيتسك-فيديو-1090373876.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي

22:29 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 32 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 32 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 13 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".
استهداف مخابئ ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لاستهداف القوات الروسية مخابئ ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف جنوبي جمهورية دونيتسك... فيديو
أمس, 20:28 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 99 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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