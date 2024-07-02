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خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": فوز اليمين المتطرف سيضر بالعلاقات مع فرنسا
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": فوز اليمين المتطرف سيضر بالعلاقات مع فرنسا
سبوتنيك عربي
تترقب الأوساط السياسية نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، خاصة بعد تصدر حزب "التجمع الوطني" الجولة الأولى، وسط مخاوف من الانعكاسات المرتقبة. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T11:40+0000
2024-07-02T11:40+0000
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وأظهرت النتائج الرسمية أن حزب التجمع الوطني وحلفاءه حصلوا على 33% من الأصوات في جولة الأحد، وجاء التحالف اليساري (الجبهة الشعبية) في المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات، فيما حصل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية للأمام) على 20% فقط من الأصوات.بشأن مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قال محمد هاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان الجزائر، إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في فرنسا لم تكن مفاجئة، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي قام بها اليمين المتطرف منذ العام 2002.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اليمين المتطرف لديه قاعدة كبيرة اليوم في الشارع الفرنسي، نحو 11 مليون صوت في الدور الأول، والتي تمثل عودة قوية له.وأوضح أن السيناريو الأول في المشهد الفرنسي، يتمثل في احتمالية فوز "التجمع الجمهوري" ضد اليمين المتطرف، في حين أن السيناريو الثاني، هو تراجع نسبة التصويت، ما يترتب عليه نتائج متوازنة، تحول دون بروز قائد ورئيس حكومة من الأغلبية.ولفت إلى أن السياسة الخارجية المعمول بها بين فرنسا والجزائر تحدد العلاقات بين البلاد بقيادة الرئيسين، غير أن تصريحات القيادات في "التجمع الوطني"، غير واضحة، وهم ضد "ملف الذاكرة"، كما أن العديد من "الحركيين الجزائريين" هم ضمن الحزب، الذي يتبنى مواقف غير إيجابية تجاه الجزائر.ولفت إلى أن الجالية الجزائرية، وغيرها سيعانون حال فوز اليمين المتطرف.وتجدر الإشارة إلى أن ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين جندوا كمساعدين للجيش الفرنسي، خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.وفي عام 2018، أنشأ صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين. وعبر أليكسي كوربيير (يسار متطرف) عن قلقه من إجراءات متفاوتة يمكنها إحياء الجروح بين الحركيين، لكنه أكد أن مجموعته لن تعارض "نصا يشكل من وجهة نظر تاريخية تقدما".
https://sarabic.ae/20240701/فوز-حزب-التجمع-الوطني-اليميني-بالجولة-الأولى-من-الانتخابات-البرلمانية-في-فرنسا-1090349751.html
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حصري, أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار

برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": فوز اليمين المتطرف سيضر بالعلاقات مع فرنسا

11:40 GMT 02.07.2024
© AFP 2023 / Thomas Samsonالانتخابات الرائاسية الفرنسية ، المرحشة ماري لوبان فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية ، المرحشة ماري لوبان فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / Thomas Samson
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تترقب الأوساط السياسية نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، خاصة بعد تصدر حزب "التجمع الوطني" الجولة الأولى، وسط مخاوف من الانعكاسات المرتقبة.
وأظهرت النتائج الرسمية أن حزب التجمع الوطني وحلفاءه حصلوا على 33% من الأصوات في جولة الأحد، وجاء التحالف اليساري (الجبهة الشعبية) في المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات، فيما حصل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية للأمام) على 20% فقط من الأصوات.
بشأن مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قال محمد هاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان الجزائر، إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في فرنسا لم تكن مفاجئة، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي قام بها اليمين المتطرف منذ العام 2002.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اليمين المتطرف لديه قاعدة كبيرة اليوم في الشارع الفرنسي، نحو 11 مليون صوت في الدور الأول، والتي تمثل عودة قوية له.
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
فوز حزب التجمع الوطني اليميني بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا
أمس, 06:18 GMT
وأوضح أن السيناريو الأول في المشهد الفرنسي، يتمثل في احتمالية فوز "التجمع الجمهوري" ضد اليمين المتطرف، في حين أن السيناريو الثاني، هو تراجع نسبة التصويت، ما يترتب عليه نتائج متوازنة، تحول دون بروز قائد ورئيس حكومة من الأغلبية.
ولفت إلى أن السياسة الخارجية المعمول بها بين فرنسا والجزائر تحدد العلاقات بين البلاد بقيادة الرئيسين، غير أن تصريحات القيادات في "التجمع الوطني"، غير واضحة، وهم ضد "ملف الذاكرة"، كما أن العديد من "الحركيين الجزائريين" هم ضمن الحزب، الذي يتبنى مواقف غير إيجابية تجاه الجزائر.
ولفت إلى أن الجالية الجزائرية، وغيرها سيعانون حال فوز اليمين المتطرف.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين جندوا كمساعدين للجيش الفرنسي، خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
وفي عام 2018، أنشأ صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين. وعبر أليكسي كوربيير (يسار متطرف) عن قلقه من إجراءات متفاوتة يمكنها إحياء الجروح بين الحركيين، لكنه أكد أن مجموعته لن تعارض "نصا يشكل من وجهة نظر تاريخية تقدما".
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