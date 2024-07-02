https://sarabic.ae/20240702/تصويت-هل-ينجح-الدون-بقيادة-البرتغال-للفوز-على-الديوك-الفرنسية-قبل-اعتزاله-دوليا--1090388592.html

تصويت... هل ينجح "الدون" بقيادة البرتغال للفوز على "الديوك" الفرنسية قبل اعتزاله دوليا؟

تصويت... هل ينجح "الدون" بقيادة البرتغال للفوز على "الديوك" الفرنسية قبل اعتزاله دوليا؟

سبوتنيك عربي

تأهل المنتخب البرتغالي، يوم أمس، إلى ربع نهائي كأس أوروبا لعام 2024 بعد الفوز على سلوفينا، ليلاقي منتخب الديوك الفرنسية، يوم الجمعة المقبل. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T12:53+0000

2024-07-02T12:53+0000

2024-07-02T12:53+0000

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استطاع المنتخب البرتغالي التغلب على نظيرة السلوفيني في المباراة التي جرت، يوم أمس، في الدور السادس عشر ضمن بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد مباراة امتدت إلى ركلات الجزاء الترجيحية، شهدت خلالها المباراة تألق حارس البرتغال، ديغو كوستا.وعلى الرغم من الاستحواذ الكامل للمنتخب البرتغالي، إلا أنه لم يستطع إحراز أي هدف خلال الوقت الأصلي للمباراة، واتجهت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.وبهذا الانتصار يتجه المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الفرنسي، الذي تأهل بدوره لربع النهائي كأس أوروبا، بعد فوزه الصعب على المنتخب البلجيكي بنتيجة هدف دون رد.برأيك، هل ينجح "الدون" بقيادة البرتغال للفوز على "الديوك" الفرنسية قبل اعتزاله دوليا؟دموع والدة رونالدو تتسبب بانهيار "الدون"... فيديو

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