https://sarabic.ae/20240702/تصويت-هل-ينجح-الدون-بقيادة-البرتغال-للفوز-على-الديوك-الفرنسية-قبل-اعتزاله-دوليا--1090388592.html
تصويت... هل ينجح "الدون" بقيادة البرتغال للفوز على "الديوك" الفرنسية قبل اعتزاله دوليا؟
تصويت... هل ينجح "الدون" بقيادة البرتغال للفوز على "الديوك" الفرنسية قبل اعتزاله دوليا؟
سبوتنيك عربي
تأهل المنتخب البرتغالي، يوم أمس، إلى ربع نهائي كأس أوروبا لعام 2024 بعد الفوز على سلوفينا، ليلاقي منتخب الديوك الفرنسية، يوم الجمعة المقبل. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T12:53+0000
2024-07-02T12:53+0000
2024-07-02T12:53+0000
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استطاع المنتخب البرتغالي التغلب على نظيرة السلوفيني في المباراة التي جرت، يوم أمس، في الدور السادس عشر ضمن بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد مباراة امتدت إلى ركلات الجزاء الترجيحية، شهدت خلالها المباراة تألق حارس البرتغال، ديغو كوستا.وعلى الرغم من الاستحواذ الكامل للمنتخب البرتغالي، إلا أنه لم يستطع إحراز أي هدف خلال الوقت الأصلي للمباراة، واتجهت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.وبهذا الانتصار يتجه المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الفرنسي، الذي تأهل بدوره لربع النهائي كأس أوروبا، بعد فوزه الصعب على المنتخب البلجيكي بنتيجة هدف دون رد.برأيك، هل ينجح "الدون" بقيادة البرتغال للفوز على "الديوك" الفرنسية قبل اعتزاله دوليا؟دموع والدة رونالدو تتسبب بانهيار "الدون"... فيديو
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أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني, أخبار فرنسا , استطلاعات الرأي, опросы, رياضة
أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني, أخبار فرنسا , استطلاعات الرأي, опросы, رياضة
تصويت... هل ينجح "الدون" بقيادة البرتغال للفوز على "الديوك" الفرنسية قبل اعتزاله دوليا؟
تأهل المنتخب البرتغالي، يوم أمس، إلى ربع نهائي كأس أوروبا لعام 2024 بعد الفوز على سلوفينا، ليلاقي منتخب الديوك الفرنسية، يوم الجمعة المقبل.
استطاع المنتخب البرتغالي التغلب على نظيرة السلوفيني في المباراة التي جرت، يوم أمس، في الدور السادس عشر ضمن بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد مباراة امتدت إلى ركلات الجزاء الترجيحية، شهدت خلالها المباراة تألق حارس البرتغال، ديغو كوستا.
وعلى الرغم من الاستحواذ الكامل للمنتخب البرتغالي، إلا أنه لم يستطع إحراز أي هدف خلال الوقت الأصلي للمباراة، واتجهت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
وأضاع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ركلة جزاء، في الدقيقة 112، وانهمرت دموعه بين الشوطين الإضافيين. في حين تألق الحارس البرتغالي، ديغو كوستا، الذي تصدى لثلاث ركلات جزاء.
وبهذا الانتصار يتجه المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الفرنسي، الذي تأهل بدوره لربع النهائي كأس أوروبا، بعد فوزه الصعب على المنتخب البلجيكي بنتيجة هدف دون رد.
برأيك، هل ينجح "الدون" بقيادة البرتغال للفوز على "الديوك" الفرنسية قبل اعتزاله دوليا؟