https://sarabic.ae/20240702/تعرض-لونا-الشبل-مستشارة-الرئيس-بشار-الأسد-لحادث-سير-ونقلها-إلى-أحد-مشافي-دمشق-1090401233.html
تعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس بشار الأسد لحادث سير ونقلها إلى أحد مشافي دمشق
تعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس بشار الأسد لحادث سير ونقلها إلى أحد مشافي دمشق
سبوتنيك عربي
تعرضت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، لونا الشبل، لحادث سير على أحد الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T20:32+0000
2024-07-02T20:32+0000
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دمشق - سبوتنيك. وعلى الفور، تم نقل لونا الشبل إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات في العاصمة السورية، دمشق، بعد إصابتها بنزيف في الرأس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي والسياسي في الرئاسة السورية، أن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر اليوم".وأفاد المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق، ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".يشار إلى أن لونا الشبل تبلغ من العمر 48 عامًا، وهي إعلامية سورية ولدت في مدينة السويداء، وتشغل منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية السورية، منذ العام 2020.
https://sarabic.ae/20161102/بثينة-شعبان-هجمة-إعلامية-شرسة-1020670665.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, بشار الأسد
تعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس بشار الأسد لحادث سير ونقلها إلى أحد مشافي دمشق
20:32 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 20:37 GMT 02.07.2024)
تعرضت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، لونا الشبل، لحادث سير على أحد الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق.
دمشق - سبوتنيك
. وعلى الفور، تم نقل لونا الشبل إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات في العاصمة السورية، دمشق، بعد إصابتها بنزيف في الرأس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي والسياسي في الرئاسة السورية
، أن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر اليوم".
وأفاد المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق
، ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".
يشار إلى أن لونا الشبل تبلغ من العمر 48 عامًا، وهي إعلامية سورية ولدت في مدينة السويداء، وتشغل منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية السورية، منذ العام 2020.