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تعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس بشار الأسد لحادث سير ونقلها إلى أحد مشافي دمشق
تعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس بشار الأسد لحادث سير ونقلها إلى أحد مشافي دمشق
سبوتنيك عربي
تعرضت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، لونا الشبل، لحادث سير على أحد الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T20:32+0000
2024-07-02T20:37+0000
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دمشق - سبوتنيك. وعلى الفور، تم نقل لونا الشبل إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات في العاصمة السورية، دمشق، بعد إصابتها بنزيف في الرأس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي والسياسي في الرئاسة السورية، أن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر اليوم".وأفاد المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق، ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".يشار إلى أن لونا الشبل تبلغ من العمر 48 عامًا، وهي إعلامية سورية ولدت في مدينة السويداء، وتشغل منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية السورية، منذ العام 2020.
https://sarabic.ae/20161102/بثينة-شعبان-هجمة-إعلامية-شرسة-1020670665.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, بشار الأسد

تعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس بشار الأسد لحادث سير ونقلها إلى أحد مشافي دمشق

20:32 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 20:37 GMT 02.07.2024)
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حلب.. تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة المعمداني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Sahib Omraia
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تعرضت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، لونا الشبل، لحادث سير على أحد الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق.
دمشق - سبوتنيك. وعلى الفور، تم نقل لونا الشبل إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات في العاصمة السورية، دمشق، بعد إصابتها بنزيف في الرأس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
Bouthaina Shaaban, adviser of Syria's President Bashar al-Assad (File) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2016
بثينة شعبان : سوريا تواجه هجمة إعلامية شرسة غايتها تضليل الرأي العام
2 نوفمبر 2016, 13:49 GMT
ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي والسياسي في الرئاسة السورية، أن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر اليوم".
وأفاد المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق، ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".
يشار إلى أن لونا الشبل تبلغ من العمر 48 عامًا، وهي إعلامية سورية ولدت في مدينة السويداء، وتشغل منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية السورية، منذ العام 2020.
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